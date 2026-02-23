Укр
РФ бросила спецназ для прорыва к Запорожью: The Times о последней линии обороны

Алексей Тесля
23 февраля 2026, 20:33
На Запорожском направлении сосредоточено около 20 тысяч россиян, которые пытаются прорваться на север.
ВСУ, Фронт, Война
ВСУ сдерживают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • Враг пытается выйти на подступы к Запорожью
  • РФ стянула около 20 тысяч солдат, которые пытаются атаковать

Чтобы выйти на подступы к Запорожью, российским войскам необходимо преодолеть один из самых сложных рубежей — поселок Степногорск, который удерживают подразделения ВСУ.

На этом участке сосредоточено около 20 тысяч россиян, которые пытаются прорваться на север в направлении областного центра, расположенного за 22 километра, говорится в материале The Times.

видео дня

Отмечается, что село является последней линией обороны перед рекой Конка, и если противник пересечет этот барьер, то сможет круглосуточно не только БПЛА, но и из артиллерии обстреливать Запорожье.

"Это вызовет панику среди гражданского населения и гуманитарный кризис. Это создаст условия для оккупации Запорожья и потери регионального центра", - отметил старший офицер, командир подразделения FERRATA с позывным "Монгол".

Отмечается, что Россия перебросила под Степногорск элитные подразделения – две десантные дивизии, мотострелковую дивизию и бригаду спецназа. С украинской стороны оборону держат бойцы ГУР МО, пехотинцы, операторы БПЛА и подразделения территориальной обороны. Соотношение сил, по оценкам военных, составляет примерно 1 к 7 не в пользу Украины.

"Я думаю, что средняя продолжительность жизни одного мобилизованного россиянина здесь составляет около 12 минут, не больше, — комментирует ситуацию офицер FERRATA. — А цена его жизни, если говорить о снарядах и средствах поражения, затраченных на его убийство, составляет около 5000-6000 долларов".

Отмечается, что россияне все еще атакуют центр Степногорска. "Монгол" не ожидает, что мирные переговоры дадут быстрый результат. Он сказал, что его бойцы будут воевать, пока россияне будут находиться на украинской территории: "Только уничтожение человеческих ресурсов уменьшит боевой потенциал врага. Без человеческих ресурсов не движется ни один танк, ни один дрон. Наша задача, прежде всего, — убивать россиян".

Ситуация в Запорожской области: комментарий военных

В районе Гуляйполя продолжаются интенсивные боевые действия. Как сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, российская армия активизировала попытки продвинуться и взять город под контроль.

По его словам, противник наращивает группировку и усиливает обстрелы, что приводит к разрушению гражданской инфраструктуры. Гуляйпольское направление и прилегающие участки остаются одними из наиболее напряжённых отрезков линии фронта.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Читайте также:

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Запорожская область война России и Украины российское наступление
