Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

Руслан Иваненко
23 февраля 2026, 18:49
Аналитик объяснил, каким будет курс доллара и евро в ближайшие недели на фоне активности экспортеров.
Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время
Почему курс доллара и евро останется стабильным несмотря на внешние риски / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • Дефицит валюты в Украине постепенно снижается
  • Впереди благоприятные для гривны март и апрель
  • 26 февраля погашают валютные ОВГЗ на $450 млн

Дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни. По прогнозам финансового аналитика Андрея Шевчишина, впереди преимущественно благоприятные для гривны март и апрель, а блокировка кредита ЕС пока не оказывает значительного давления на валютный рынок.

Аграрии и фермеры подбрасывают валюту на рынок

"В свою очередь зима отступает, плюсовые температуры возвращаются, а соответственно аграрии и фермеры на низком старте. От них ожидаем дополнительное предложение валюты. А еще добавлю возобновление сбора кукурузы, которая перезимовала. Это также дополнительное предложение валюты", – отметил эксперт.

видео дня

На этой неделе начинается активный налоговый период, который повысит предложение валюты от экспортеров. Кроме того, 26 февраля ожидается погашение валютных ОВГЗ на $450 млн.

"Ожидание этих средств может притормозить спрос на валюту и усилить предложение", – добавил Шевчишин.

Евро останется около 51 грн

Что касается курса евро, аналитик прогнозирует, что наличный евро к гривне будет оставаться в пределах 51,0-51,5 грн. На межбанке коррекция евро может продолжиться, но не опустится ниже 50,5 грн за евро.

"Ключевым будет в том числе динамика пары EUR/USD, по которой я оставляю мнение о снижении. Однако, после новостей о Трампе с пошлинами реакция рынка может быть любой", – пояснил он.

Доллар держит свой курс

Что касается доллара, по словам эксперта, восходящая тенденция сохраняется. Курс наличных долларов прогнозируется на уровне 43,25-43,75 грн.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Как может измениться курс гривни до конца зимы – мнение экономиста

По словам экономиста Александра Хмелевского, курс гривны к иностранным валютам до конца февраля 2026 года будет оставаться относительно стабильным. Он отмечает, что после недавней коррекции доллар удержится в пределах 42,5–43,5 гривен, а евро прогнозируется на уровне 50–52,5 гривен за евро.

Хмелевский подчеркивает, что спрос на валюту до конца месяца, скорее всего, останется умеренным, что дополнительно поддерживает стабильность курса. По его словам, нынешние показатели свидетельствуют о постепенном уравновешивании рынка и отсутствии резких колебаний в ближайшие недели.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, во вторник, 24 февраля, гривна несколько ослабла по отношению к основным иностранным валютам. Одновременно подорожали доллар США, евро и злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Кроме того, директор департамента финансовых рынков Тарас Лесовой сообщил, что последняя неделя февраля на валютном рынке Украины будет напряженной, но стабильной. Колебания курса ожидаются в пределах 43-43,75 грн/долл. и 50-52 грн/евро.

Напомним, что со 2 марта 2026 года банкноты 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов заменят на монеты. Старые банкноты перестанут быть платежным средством и не будут приниматься в магазинах и банках.

О персоне: Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Экономическая кибернетика". Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения об изменении списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

валюта курс валют курс доллара курс евро
