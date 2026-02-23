Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФ

Главное:
- Беспилотники СБУ устроили "бавовну" на нефтеперекачивающей станции в Татарстане
- Во время атаки беспилотников СБУ на "Калейкино" прогремело шесть взрывов
Беспилотники Службы безопасности Украины поразили важнейший узел транспортировки российской нефти – НПС "Калейкино" в Татарстане.
Об этом идет речь в сообщении агентства "Интерфакс-Украина", которое ссылается на источник в СБУ.
"Этой ночью дальнобойные беспилотники СБУ устроили "бавовну" на главной нефтеперекачивающей станции "Калейкино" вблизи г. Альметьевск в Татарстане. Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья и смешивает ее перед отправкой на экспорт. Станция является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время атаки беспилотников СБУ на "Калейкино" прогремело шесть взрывов, после чего начался масштабный пожар. На территории станции горят резервуары с нефтью. Расстояние от границы Украины до НПС – более 1200 километров.
"СБУ системно работает над сокращением добычи и транспортировки российской нефти. Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику России", – отметил информированный источник в СБУ.
Что предшествовало
Ранее сообщалось о том, что на территории Республики Татарстан прогремели взрывы - удар был нанесен по нефтеперекачивающей станции Калейкино, одному из главных элементов региональной трубопроводной сети.
OSINT-аналитики установили геолокацию двух видео, снятых очевидцами. Один из роликов зафиксирован примерно в 3,5–4 км от объекта, другой - ориентировочно в 5 км. На кадрах видна вспышка и последующий пожар на территории НПС Калейкино, расположенной вблизи Альметьевска.
Смотрите видео - удар по НПС "Калейкино":
Мнение экспертов о последствиях ударов по РФ
Специалисты Института изучения войны отмечают, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к перебоям в поставках топлива и росту цен на бензин внутри страны. По их оценке, возникший дефицит увеличит расходы как компаний, так и обычных потребителей, что в будущем способно усилить инфляционное давление в России.
Удары по целям РФ - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.
Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
