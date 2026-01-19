Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

Удары были нанесены операторами 1-го ОЦ СБС, батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" и 412-й бригады "Немезис".

https://glavred.info/ukraine/vzorvan-zrk-rszo-sklady-i-podstancii-rf-detali-moshchnyh-udarov-sbs-10733651.html Ссылка скопирована

ВСУ ударили дронами по объектам РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Главное:

Силы беспилотных систем провели результативные удары по оккупантам РФ

У РФ значительные потери в результате ударов украинских операторов

Только за последние три для Силы беспилотных систем провели результативную работу против оккупантов РФ.

Об этом рассказал командующий СБС "Мадяр", сообщив о значительных потерях врага в результате ударов украинских операторов.

видео дня

Успешные удары СБС:

пуско-зарядная установка 9А84 со склада ЗРК С-300В на временно оккупированной Луганщине;

240-мм реактивная система залпового огня М-1991 производства КНДР;

тяговые подстанции "Сартана" в Мариуполе и "Карань" в Андреевке Донецкой области;

подстанция "Азовская" 220 кВ в Старом Крыму Донецкой области;

склад беспилотных летательных аппаратов 144-й дивизии 51-й армии в Новокраснянке;

склад БПЛА в Донецке.

Удары были нанесены операторами 1-го ОЦ СБС, батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" и 412-й бригады "Немезис" в координации с новосозданным Центром глубинного поражения Группировки СБС.

/ Инфографика: Главред

Эксперты об ударах по целям в РФ

По данным Института изучения войны, атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие предприятия нарушили цепочки поставок топлива и стали причиной роста цен на бензин внутри страны. Аналитики отмечают, что сформировавшаяся нехватка топлива приведёт к увеличению расходов как для компаний, так и для населения, а в дальнейшем может спровоцировать ускорение инфляционных процессов в России.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия. СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны". Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы. В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред