Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

Алексей Тесля
19 января 2026, 19:13
Удары были нанесены операторами 1-го ОЦ СБС, батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" и 412-й бригады "Немезис".
ВСУ ударили дронами по объектам РФ

Главное:

  • Силы беспилотных систем провели результативные удары по оккупантам РФ
  • У РФ значительные потери в результате ударов украинских операторов

Только за последние три для Силы беспилотных систем провели результативную работу против оккупантов РФ.

Об этом рассказал командующий СБС "Мадяр", сообщив о значительных потерях врага в результате ударов украинских операторов.

Успешные удары СБС:

  • пуско-зарядная установка 9А84 со склада ЗРК С-300В на временно оккупированной Луганщине;
  • 240-мм реактивная система залпового огня М-1991 производства КНДР;
  • тяговые подстанции "Сартана" в Мариуполе и "Карань" в Андреевке Донецкой области;
  • подстанция "Азовская" 220 кВ в Старом Крыму Донецкой области;
  • склад беспилотных летательных аппаратов 144-й дивизии 51-й армии в Новокраснянке;
  • склад БПЛА в Донецке.

Удары были нанесены операторами 1-го ОЦ СБС, батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" и 412-й бригады "Немезис" в координации с новосозданным Центром глубинного поражения Группировки СБС.

Дрон "Лютый" - основные характеристики
/ Инфографика: Главред

Эксперты об ударах по целям в РФ

По данным Института изучения войны, атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие предприятия нарушили цепочки поставок топлива и стали причиной роста цен на бензин внутри страны. Аналитики отмечают, что сформировавшаяся нехватка топлива приведёт к увеличению расходов как для компаний, так и для населения, а в дальнейшем может спровоцировать ускорение инфляционных процессов в России.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.

СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".

Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.

В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

война России и Украины Удары вглубь РФ
68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

