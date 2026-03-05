Укр
В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

Юрий Берендий
5 марта 2026, 22:19
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обвинения со стороны Белого дома в отношении военной помощи Украине.
У Зеленского отреагировали на обвинения Белого дома / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

О чем идет речь в материале:

  • В США обвинили Байдена в чрезмерных поставках оружия Украине
  • Подоляк ответил, почему американское оружие в Украине решает помогает США в двух аспектах

В Белом доме обвинили бывшего президента США Джо Байдена в передаче Украине слишком большого количества оружия в начале полномасштабной войны, из-за чего теперь у Соединенных Штатов якобы не хватает вооружения для противостояния с Ираном. Однако именно Украина, используя это вооружение, фактически помогает США в двух важных направлениях. Об этом 24 Каналу сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк

Подоляк объяснил, что подобные обвинения могут свидетельствовать о попытке Белого дома объяснить американскому обществу, почему некоторые процессы происходят не так, как ожидала администрация Дональда Трампа. По его словам, нынешняя власть в Вашингтоне пытается дистанцироваться от предыдущих решений и переложить ответственность на предыдущую администрацию.

видео дня

"То есть поиск виновных – это стандартная тактика при разговоре с избирателями. Поэтому нужно спокойно относиться к этим заявлениям", – сказал он.

Он также подчеркнул, что Украина не получала тех видов вооружения или систем противоракетной обороны, которые США сейчас применяют в противостоянии с Ираном. Во время президентства Байдена военная помощь поступала постепенно, и тогда в США хорошо понимали масштаб угрозы со стороны России.

Подоляк подчеркнул, что вооружение, которое ранее передавала администрация Байдена, а сейчас продается через Европу, фактически укрепляет международный авторитет США. По его мнению, эффективное применение этой техники Украиной демонстрирует военное превосходство Соединенных Штатов и ослабляет их конкурента — Россию.

Он добавил, что сейчас Украина также косвенно помогает США действовать безопаснее: вооружение, приобретенное у Штатов, используется для ударов по военным объектам на территории страны-агрессора, в частности по складам и производствам, которые обеспечивают военный потенциал Ирана.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Чего ждать Украине до мая — эксперт спрогнозировал сценарий войны

Как писал Главред, до мая Украина не почувствует существенного улучшения ситуации на фронте или снижения интенсивности российских атак. Об этом сообщил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Он отметил, что быстрых изменений ожидать не стоит, поскольку Москва использует тему переговоров преимущественно как способ выиграть время и избежать введения новых санкций. Кремль фактически демонстрирует готовность продолжать войну до тех пор, пока не получит от Киева политические уступки, которые сочтет приемлемыми.

"Я думаю, что нам точно не стоит надевать розовые очки. В целом, я бы сказал, что нам стоит ожидать примерно такой же напряженной ситуации, какая у нас сейчас. Вряд ли стоит рассчитывать на какое-то существенное облегчение на фронте или на уменьшение интенсивности российских обстрелов", — подчеркнул Жовтенко.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Политика США в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в США заявили, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших военных действий. В то же время президент Дональд Трамп вновь жестко раскритиковал решение администрации Джо Байдена о передаче оружия Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя его пост в соцсети Truth Social. 4 марта Трамп обвинил Байдена в расточительстве и чрезмерной поддержке Украины.

Позже американский президент также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы не заинтересован в завершении войны. В интервью Politico Трамп назвал его препятствием на пути к заключению мирного соглашения.

Вместе с тем Соединенные Штаты обратились к Украине с просьбой оказать специализированную помощь в противодействии дронам-камикадзе типа Shahed на Ближнем Востоке.

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

