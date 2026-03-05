Беременную Белень срочно госпитализировали в больницу

Что случилось с Инной Белень - почему ее госпитализировали в больницу.

Инна Белень оказалась в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Что случилось с Инной Белень

Какой диагноз ей поставили

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень, которая недавно смогла официально расписаться со своим любимым Иваном, попала в больницу.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Оказалось, что блогерше стало плохо по дороге во Львов. Уже по возвращению в Харьков, она поняла, что ей становится сильно хуже.

Инне Белень госпитализировали в больницу / Фото Instagram/innka_belen

"Госпитализация, потому что из Львова я приехала не одна... Из Львова я привезла левостороннюю пневмонию. Не спрашивайте как, я даже не болела. Трудно дышать, особенно лежа, кашель провоцирует каменный живот, и я стала меньше чувствовать движения малышки", - рассказала блогерша.

Инне Белень госпитализировали в больницу / Фото Instagram/innka_belen

"Я плакала, потому что как можно было на 34-й неделе беременности так заболеть. Но - как есть. Главное, чтобы я выздоровела, и это не ускорило появление дочери", - добавила блогер.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

