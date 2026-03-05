Беременную Белень срочно госпитализировали в больницу

Кратко:
Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень, которая недавно смогла официально расписаться со своим любимым Иваном, попала в больницу.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Оказалось, что блогерше стало плохо по дороге во Львов. Уже по возвращению в Харьков, она поняла, что ей становится сильно хуже.
"Госпитализация, потому что из Львова я приехала не одна... Из Львова я привезла левостороннюю пневмонию. Не спрашивайте как, я даже не болела. Трудно дышать, особенно лежа, кашель провоцирует каменный живот, и я стала меньше чувствовать движения малышки", - рассказала блогерша.
"Я плакала, потому что как можно было на 34-й неделе беременности так заболеть. Но - как есть. Главное, чтобы я выздоровела, и это не ускорило появление дочери", - добавила блогер.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
