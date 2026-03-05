"Как клоун": путинистка Собчак жестко опозорилась в Париже

Путинистка Собчак выгуляла странный наряд, который раскритиковали россияне.

https://glavred.info/starnews/kak-kloun-putinistka-sobchak-zhestko-opozorilas-v-parizhe-10746380.html Ссылка скопирована

Ксению Собчак высмеяли СМИ / Коллаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

Кратко:

Что надела Собчак

Почему ее раскритиковали в сети

Российская ведущая Ксения Собчак, которая называет себя журналисткой и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, опозорилась на показе мод в Париже.

По информации российских пропагандистских СМИ, Собчак приехала во Францию на Парижскую неделю моды. Ранее путинистка с гордостью рассказывала, что для нее разработали специальный график с ежедневной сменой нарядов и причесок. Она также хвасталась, что с ней работали топовые стилисты РФ, однако это ей не помогло.

видео дня

Собчак высмеяли за нелепый наряд / Фото spletnik.ru

На показе модного дома Dior присутствовали мировые знаменитости, среди которых Дева Кассель, Шарлиз Терон, модель Эмили Ратаковски, дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон, актриса Аня Тейлор-Джой, Маколей Калкин, модель Прянка Чопра, музыкант Фаррелл Уильямс и многие другие.

Все они были одеты в сдержанные, утонченные и элегантные наряды, в отличие от "наполеона" Собчак.

Собчак высмеяли за нелепый наряд / Фото spletnik.ru

"На показе все красивые, кроме Собчак", "Русские в Париже – обнять и плакать", "Хуже Собчак только Прянка Чопра и Ратаковски", "Собчак нелепая как клоун", - пишут пользователи в комментариях.

Позиция Собчак о войне

Собчак делает довольно громкие заявления, критикует власть, берет интервью у знаменитостей, не поддерживающих войну. С другой стороны, журналистка пытается логически объяснять поступки Путина и верит в "хороших русских". Ксению часто относят к агентам Кремля под видом либеральной оппозиционерки, завуалировано продвигающей пропагандистские нарративы.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень, которая недавно смогла официально расписаться со своим любимым Иваном, попала в больницу.

Ранее также в террористической России стало известно о том, что скончалась жена солиста популярной российской группы "Отпетые мошенники" Сергея Аморалова.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ксения Собчак Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред