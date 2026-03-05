Кратко:
Российская ведущая Ксения Собчак, которая называет себя журналисткой и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, опозорилась на показе мод в Париже.
По информации российских пропагандистских СМИ, Собчак приехала во Францию на Парижскую неделю моды. Ранее путинистка с гордостью рассказывала, что для нее разработали специальный график с ежедневной сменой нарядов и причесок. Она также хвасталась, что с ней работали топовые стилисты РФ, однако это ей не помогло.
На показе модного дома Dior присутствовали мировые знаменитости, среди которых Дева Кассель, Шарлиз Терон, модель Эмили Ратаковски, дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон, актриса Аня Тейлор-Джой, Маколей Калкин, модель Прянка Чопра, музыкант Фаррелл Уильямс и многие другие.
Все они были одеты в сдержанные, утонченные и элегантные наряды, в отличие от "наполеона" Собчак.
"На показе все красивые, кроме Собчак", "Русские в Париже – обнять и плакать", "Хуже Собчак только Прянка Чопра и Ратаковски", "Собчак нелепая как клоун", - пишут пользователи в комментариях.
Позиция Собчак о войне
Собчак делает довольно громкие заявления, критикует власть, берет интервью у знаменитостей, не поддерживающих войну. С другой стороны, журналистка пытается логически объяснять поступки Путина и верит в "хороших русских". Ксению часто относят к агентам Кремля под видом либеральной оппозиционерки, завуалировано продвигающей пропагандистские нарративы.
Ксения Собчак
Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.
