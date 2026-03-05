Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

Температурные контрасты и влажность сделают первые дни марта особенными.

Жители города почувствуют резкие изменения в погоде / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

В Днепре 6 марта пройдет дождь с мокрым снегом

7 марта без осадков, но облачно

8 марта температура поднимется до +7°C

Начало марта в Днепре принесет переменчивую погоду с осадками, облачностью и резким потеплением в конце недели. По информации метеосервиса Sinoptik, горожан ожидают настоящие температурные контрасты.

Пятница, 6 марта: влажная и пасмурная погода

В пятницу Днепр накроет сплошная облачность. Утром прогнозируют дождь с мокрым снегом, который продлится примерно до полудня.

Температура воздуха будет колебаться от 0°C в утренние часы до +3°C днем. Из-за повышенной влажности (до 91%) и ветра со скоростью 3,5–4 м/с будет ощущаться холоднее — около -3…-4°C. После обеда осадки прекратятся, однако небо останется затянутым.

В народе считали, что в этот день можно определить характер весны: если ветер теплый — весна будет мягкой. Именно в начале марта обычно начинается движение сока в кленах и березах.

Погода в Днепре 6 марта / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 7 марта: без осадков, но без солнца

В субботу существенных осадков не прогнозируют, однако солнце так и не появится из-за плотной облачности.

Ночью и утром возможен слабый мороз до -1°C, что создаст риск гололеда. Днем температура поднимется до +2°C. Ветер будет слабым — 0,5–2,5 м/с. Атмосферное давление постепенно будет расти и достигнет 759 мм рт. ст.

По народным приметам, именно в этот период возможен самый ранний прилет грачей и скворцов, а раннее пение жаворонка указывает на скорое наступление весны. В то же время прохладный день 7 марта считали признаком дождливого лета.

Погода в Днепре 7 марта / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 8 марта: весеннее потепление

Воскресенье станет самым теплым днем недели. После прохладной ночи (около 0°C) утро будет ясным и солнечным.

Во второй половине дня появятся облака, однако без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +7°C.

Ветер останется слабым — до 2 м/с, а влажность снизится до 51%, что сделает погоду комфортной для прогулок. Вечером небо снова прояснится, а столбики термометров покажут около +5°C.

Как гласит народная мудрость: "Март месяц любит колобродить: морозом гордится и на нос садится".

Погода в Днепре 8 марта

Потепление в Украине

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что с 5 марта большинство регионов Украины будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны.

По ее прогнозу, настоящее весеннее тепло ожидается на западе страны, где температура воздуха может достичь +15°C.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики предупреждали о снеголавинной опасности в высокогорье западной и центральной части Закарпатской области. Она связана с оттепелью.

Кроме того, погода в Тернопольской области в пятницу, 6 марта, будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Также в пятницу погода на Полтавщине заметно ухудшится. В области ожидается облачность, местами даже небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальницей отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

