Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

Кратко:
- В Днепре 6 марта пройдет дождь с мокрым снегом
- 7 марта без осадков, но облачно
- 8 марта температура поднимется до +7°C
Начало марта в Днепре принесет переменчивую погоду с осадками, облачностью и резким потеплением в конце недели. По информации метеосервиса Sinoptik, горожан ожидают настоящие температурные контрасты.
Пятница, 6 марта: влажная и пасмурная погода
В пятницу Днепр накроет сплошная облачность. Утром прогнозируют дождь с мокрым снегом, который продлится примерно до полудня.
Температура воздуха будет колебаться от 0°C в утренние часы до +3°C днем. Из-за повышенной влажности (до 91%) и ветра со скоростью 3,5–4 м/с будет ощущаться холоднее — около -3…-4°C. После обеда осадки прекратятся, однако небо останется затянутым.
В народе считали, что в этот день можно определить характер весны: если ветер теплый — весна будет мягкой. Именно в начале марта обычно начинается движение сока в кленах и березах.
Суббота, 7 марта: без осадков, но без солнца
В субботу существенных осадков не прогнозируют, однако солнце так и не появится из-за плотной облачности.
Ночью и утром возможен слабый мороз до -1°C, что создаст риск гололеда. Днем температура поднимется до +2°C. Ветер будет слабым — 0,5–2,5 м/с. Атмосферное давление постепенно будет расти и достигнет 759 мм рт. ст.
По народным приметам, именно в этот период возможен самый ранний прилет грачей и скворцов, а раннее пение жаворонка указывает на скорое наступление весны. В то же время прохладный день 7 марта считали признаком дождливого лета.
Воскресенье, 8 марта: весеннее потепление
Воскресенье станет самым теплым днем недели. После прохладной ночи (около 0°C) утро будет ясным и солнечным.
Во второй половине дня появятся облака, однако без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +7°C.
Ветер останется слабым — до 2 м/с, а влажность снизится до 51%, что сделает погоду комфортной для прогулок. Вечером небо снова прояснится, а столбики термометров покажут около +5°C.
Как гласит народная мудрость: "Март месяц любит колобродить: морозом гордится и на нос садится".
Потепление в Украине
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что с 5 марта большинство регионов Украины будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны.
По ее прогнозу, настоящее весеннее тепло ожидается на западе страны, где температура воздуха может достичь +15°C.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики предупреждали о снеголавинной опасности в высокогорье западной и центральной части Закарпатской области. Она связана с оттепелью.
Кроме того, погода в Тернопольской области в пятницу, 6 марта, будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Также в пятницу погода на Полтавщине заметно ухудшится. В области ожидается облачность, местами даже небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.
Читайте также:
- Украину накроет новая магнитная буря: уже известна дата
- Наступила настоящая весна: в Тернополе ожидается повышение температуры
- Без осадков, но с туманом: какая будет погода в Тернопольской области 6 марта
О персоне: Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальницей отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред