Мороз и мокрый снег надвигаются на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоды

В ближайшие дни в Полтавской области солнце закроют облака и начнутся осадки.

https://glavred.info/synoptic/moroz-i-mokryy-sneg-nadvigayutsya-na-poltavshchinu-sinoptiki-nazvali-datu-nepogody-10745987.html Ссылка скопирована

Погода в Полтавской области 5-6 марта / фото: УНИАН

Вы узнаете:

До каких показателей снизится температура воздуха в Полтавской области

Когда в Полтавской области выпадет снег

Погода в Полтаве и области завтра, 5 марта, будет без существенных осадков, ожидается переменная облачность и северо-западный ветер, 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем по области будет от 0 до 5 градусов тепла. В Полтаве синоптики прогнозируют ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем колебания температуры в пределах 2-4 градусов тепла.

видео дня

Погода в Полтаве 5 марта / фото: скриншот с meteoprog

Погода 6 марта

В пятницу погода на Полтавщине заметно ухудшится. В области ожидается облачность, местами даже небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.

Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Ветер будет северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 1-6 градусов мороза, а днем повысится до 1 градуса мороза - 4 градусов тепла.

Погода в Полтаве 6 марта / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украину вернется снег - прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 5 марта в Украине будет относительно тепло, но ветрено. Порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду.

Кроме этого, дождь с мокрым снегом вероятен в Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4 марта погоду во Львовской области будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Атлантикой и Скандинавией. Днем воздух прогреется до 10-15° тепла.

Ранее сообщалось, что 5 марта в Харькове будет облачно с прояснениями, небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем западный, 7-12 м/с.

Накануне стало известно, что начало марта в Житомирской области встретит жителей резкими перепадами температуры и сменой атмосферных фронтов. После нескольких теплых дней область снова почувствует дыхание зимы.

Больше новостей:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред