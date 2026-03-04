Медведица "вырвалась" из клетки: ее жизнь изменилась навсегда

Хоуп родилась в 2012 году и в раннем возрасте была отобрана у матери.

https://glavred.info/life/zhizn-medvedicy-perevernulas-posle-togo-kak-ee-vypustili-iz-kletki-10745969.html Ссылка скопирована

Медведицу спасли зоозащитники / Коллаж Главред, фото: fourpawsusa.org

Вы узнаете:

Медведица почти год "развлекала" посетителей ресторана в клетке

Что с ней произошло в приюте

Бурая медведица по имени Хоуп, которую более десяти лет назад спасли из тесной клетки возле ресторана в Косово, сегодня живет в просторном заповеднике и впервые участвует в необычном международном конкурсе спячки.

Хоуп родилась в 2012 году и в раннем возрасте была отобрана у матери. Медвежонка держали в небольшой клетке с бетонным полом возле ресторана, где она служила "живым развлечением" для привлечения посетителей, пишет People.

видео дня

В таких условиях медведица прожила почти год — до мая 2013 года. Тогда её освободили и перевезли в приют в Косово, который работает при поддержке организации по защите животных.

Сегодня Хоуп живёт в большом вольере, созданном так, чтобы максимально напоминать естественную среду обитания. На территории есть лесные участки, пруды и несколько берлог.

Новая жизнь и "медвежий бойфренд"

В заповеднике медведица не одна. Она делит пространство с медведем по имени Томи, которого также спасли из тесной клетки в Албании.

За годы жизни в приюте Хоуп постепенно восстановилась и заново научилась природным инстинктам. Одним из главных признаков улучшения её состояния стала способность впадать в зимнюю спячку.

Медведица с женихом / Фото: fourpawsusa.org

Необычный конкурс спячки March Napness

В 2026 году Хоуп впервые примет участие в необычном соревновании March Napness, которое ежегодно проводит организация FOUR PAWS.

Конкурс проходит в формате турнирной сетки, вдохновлённой известным баскетбольным турниром NCAA March Madness. Однако вместо спортивных результатов участники угадывают, какой из спасённых медведей будет спать в зимней спячке дольше всех.

В этом году в конкурсе участвуют 22 спасённых медведя из шести заповедников, сотрудничающих с FOUR PAWS. Хоуп выступает в категории "Новичок года".

Сотрудники заповедника признаются, что гордятся прогрессом медведицы.

"Я очень счастлив. Хоуп заслуживает участвовать в этом соревновании, и я надеюсь, что она победит", — рассказал менеджер заповедника Африм Махмути.

По его словам, у медведицы есть все условия для комфортной спячки: удобная берлога и тихое место в вольере. Опекуны стараются сделать всё возможное, чтобы её не беспокоил шум и даже сосед Томи не мешал отдыху.

По словам сотрудников заповедника, когда Хоуп только привезли из клетки возле ресторана, она была испуганной и истощённой. Сегодня же медведица стала уверенной и активной.

"Удивительно видеть, насколько улучшилось её физическое и психологическое состояние. Когда она приехала, она была напуганной и стрессовой. Сегодня это счастливая и уверенная медведица", — рассказала руководитель отдела по управлению животными Албана Хоти.

Вам может быть интересно:

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред