Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

НБУ второй раз подряд поднял курс доллара до нового исторического максимума.

Курс валют в Украине на 5 марта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Какой курс доллара установил НБУ на 5 марта

Какой рекорд установил доллар

Каков курс евро и злотого на 5 марта

В четверг, 5 марта, Национальный банк Украины ослабил национальную валюту по отношению к доллару, евро и польскому злотому. Доллар США достиг нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на уровне 43,72 грн/долл. По сравнению со средой, 4 марта, американская валюта подорожала на 26 копеек. Таким образом, доллар обновил предыдущий рекордный показатель, который держался на уровне 43,45 гривни (4 марта).

Существенно взлетел и курс евро. Единая европейская валюта на 5 марта будет стоить 50,83 грн/евро, что на 37 копеек больше, чем предыдущего банковского дня (50,46 грн/евро).

На межбанковском рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,90/43,93 грн/долл., а гривни к евро - 51,07/51,09 грн/евро.

Курс злотого на 5 марта

Вслед за долларом и евро подорожал и польский злотый. Его курс вырос на 15 копеек - с 11,7844 грн до 11,9361 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в марте - прогноз экспертов

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что несмотря на энергетические вызовы и их негативное влияние на экономику, ситуация на валютном рынке остается под контролем.

По прогнозу Лесового, в марте потребительские цены могут незначительно вырасти, что соответствует ожиданиям и не создаст дополнительной напряженности, в частности на наличном рынке.

В то же время кандидат экономических наук Александр Хмелевский ранее отмечал, что в госбюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс 45,7 грн/долл., поэтому в течение года возможна плавная девальвация гривни. По его оценке, в марте курс будет находиться в пределах 43-44 грн за доллар.

Напомним, 4 марта гривня заметно ослабла по отношению к доллару, но укрепилась по отношению к евро и злотому, свидетельствуют данные НБУ. Курс доллара вырос до 43,45 грн/долл. и достиг нового исторического максимума.

Также валютные резервы Национального банка Украины в 2026 году останутся на высоком уровне благодаря ожидаемым во втором квартале траншам от Европейского Союза и Международного валютного фонда. Экономист Александр Хмелевский отметил, что заложенный в бюджете курс 45,7 грн/долл. дает НБУ возможность проводить плавную девальвацию гривни.

Как сообщал Главред, в Unex Bank считают, что из-за давления на доллар на мировом рынке и достаточного объема резервов гривня в ближайшее время может несколько укрепиться или оставаться в узком диапазоне.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

