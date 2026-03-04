Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

Визуальные головоломки помогают развивать внимательность, улучшать концентрацию и укреплять память.
Особой популярностью пользуются упражнения в формате "Найдите отличия". Принцип простой: перед вами две почти одинаковые картинки, однако в них скрыты небольшие различия. И хотя на первый взгляд изображения кажутся идентичными, отыскать детали бывает совсем непросто, пишет Jagranjosh.
В этот раз вам нужно внимательно рассмотреть рисунки с детьми, читающими книгу. На первый взгляд они полностью совпадают, но между ними спрятаны три отличия. На выполнение задания даётся всего 43 секунды.
Сосредоточьтесь и изучите каждую деталь. Различия могут касаться цвета, формы элементов или их расположения. Нередко они скрываются в самых неожиданных местах.
Ограничение по времени добавляет интриги: важно не просто заметить отличия, а сделать это максимально быстро.
Удалось справиться с задачей?
Если вы нашли все три различия - у вас отличная наблюдательность и высокая концентрация внимания.
Если нет - не переживайте. Попробуйте ещё раз или сверьтесь с правильным ответом и проверьте, какие детали вы упустили.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред