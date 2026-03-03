Голливудскому актеру диагностировали неизлечимый рак

Брюс Кэмпбелл сообщил о том, что болен онкологическим заболеванием.

Брюс Кэмпбелл сообщил о болезни / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот из фильма

Кинозвезда и культовый герой Брюс Кэмпбелл, уроженец Ройал-Оука, в понедельник объявил в социальных сетях о том, что у него диагностирован рак — тип, который "поддается лечению", но не "излечим", по его словам.

"Извините, если это стало для вас шоком — для меня тоже", — написал 67-летний звезда "Зловещих мертвецов" в сообщении, опубликованном в Instagram.

Он продолжил: "Я не буду вдаваться в подробности", и действительно, он этого не сделал. Он сказал, что публичное объявление связано с сокращением количества выступлений в его расписании, включая гастрольные даты в поддержку его последнего фильма "Эрни и Эмма".

Актер сообщил о тяжелом заболевании / Скриншот Youtube

Кэмпбелл планировал показать фильм 5 июня в театре Редфорд; по состоянию на вечер понедельника эта дата все еще числится в расписании Редфорда, но Кэмпбелл написал в своем сообщении, что планирует "поправиться как можно лучше летом, чтобы я мог отправиться в тур со своим новым фильмом "Эрни и Эмма" этой осенью".

Фильм написан, снят и спродюсирован Кэмпбеллом, который также исполнил главную роль — он играет человека, отправляющегося в путешествие после смерти жены. Кэмпбелл выступил продюсером фильма вместе со своей женой Идой Гирон и снимал его в Орегоне, где он сейчас живет.

В январе Кэмпбелл рассказал изданию The News, что посвятил "Эрни и Эмму" своим друзьям детства, работавшим в кино, включая Скотта Шпигеля, который умер от сердечного приступа в сентябре 2025 года."Это отсылка к беззаботным временам "Супер 8", когда мы могли делать все, что, черт возьми, хотели", — сказал Кэмпбелл о "Эрни и Эмме".

О персоне: Брюс Кэмпбелл Брюс Кэмпбелл - американский актёр, продюсер и режиссёр, больше всего известный как исполнитель роли Эша Уильямса в фильме Сэма Рэйми "Зловещие мертвецы", его продолжениях и телесериале "Эш против зловещих мертвецов" и офицера Джека Форреста в фильме "Маньяк-полицейский".

