В ЕС скептически относятся к ускоренному вступлению Украины - Reuters

Виталий Кирсанов
3 марта 2026, 17:40
Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы страна стала членом ЕС уже в 2027 году.
В ЕС скептически относятся к ускоренному вступлению Украины
Кратко:

  • Франция и Германия выражают сомнения относительно ускоренной процедуры
  • Вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года выглядит малореалистичным

В Европейском союзе с осторожностью оценивают перспективу ускоренного вступления Украины. Как сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, ряд правительств опасается, что поспешное расширение может создать серьёзные прецеденты и подорвать существующие принципы приема новых членов.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы страна стала членом ЕС уже в 2027 году в рамках возможного мирного урегулирования. По его мнению, это закрепит Украину в европейском политическом пространстве и усилит её безопасность, экономическую устойчивость и долгосрочную стабильность.

Однако, как отмечают источники агентства, в частности в Франция и Германия в частных обсуждениях выражают сомнения относительно ускоренной процедуры. Основной аргумент скептиков - риск замедления реформ после получения статуса члена ЕС, особенно в сфере противодействия коррупции.

Вице-премьер Украины и главный переговорщик с Брюсселем Тарас Качка заявил, что Киев готов учитывать эти опасения. Среди предложенных мер - усиленный мониторинг соблюдения демократических стандартов и переходный период перед получением сельскохозяйственных субсидий ЕС. По его словам, фиксация конкретной даты вступления имеет принципиальное значение для достижения устойчивого и справедливого мира в Европе.

Сейчас процедура присоединения к ЕС остаётся длительной и предполагает годы переговоров и реформ для соответствия правовым и экономическим критериям союза.

По данным дипломатов, глава Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен в закрытых обсуждениях предлагала изменить подход к расширению. Идея заключается в том, чтобы страна могла стать членом после выполнения минимальных требований, но с временными ограничениями доступа к фондам и механизмам принятия решений до полного соответствия критериям. Такой механизм, по мнению сторонников, мог бы применяться не только к Украине, но и к Молдове, Черногории и Албании.

Тем не менее даже при таком подходе вступление с 1 января 2027 года выглядит малореалистичным, поскольку расширение требует ратификации всеми 27 государствами-членами ЕС.

Некоторые эксперты скептически оценивают концепцию так называемого "обратного расширения". На фоне роста популярности популистских и антиевропейских партий правительства не готовы ускорять процесс без широкой общественной поддержки. Кроме того, отдельные западноевропейские чиновники указывают на сохраняющиеся в Украине проблемы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Несмотря на разногласия, ожидается, что Еврокомиссия продолжит искать форматы более тесной интеграции Украины. В условиях угроз безопасности для Европы членство Киева рассматривается как фактор укрепления всего блока.

Ряд аналитиков считает более реалистичным постепенный сценарий.

"Полное членство в ближайшие несколько лет остается маловероятным. Зато более вероятна ускоренная интеграция – доступ к единому рынку, энергетической, цифровой и транспортной сферам, поэтапное участие в программах и политиках ЕС", – отметила заместитель директора Европейского политического центра Корина Стратулат.

Перспективы вступления Украины в ЕС: оценка эксперта

Эксперт Центра международных исследований Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин считает, что, несмотря на критику со стороны Будапешт, членство Украины в Европейском союзе может быть экономически выгодным для Венгрии.

По его мнению, венгерской экономике рациональнее иметь Украину в пределах Европейский союз, включая пространство Шенгенская зона и Еврозона, чем на внешней границе объединения. С экономической точки зрения интеграция Украины в ЕС способна принести Венгрии исключительно положительные эффекты, отметил Кузьмин.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Читайте также:

Вступление Украины в Европейский Союз

Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия.

ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств.

24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

