'Собрал всех, с кем контактировала РФ': Зеленский раскрыл роль Буданова в переговорах

Президент заявил, что назначение Буданова перечеркнуло планы Москвы.

Зеленский объяснил, почему Буданов теперь в ОП / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

В ОП собрали всех, кто контактировал с Россией

Цель назначения Буданова руководителем ОП — сделать невозможными параллельные каналы связи

Все переговорщики работают в политическом и военном направлениях

Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента и его привлечение к переговорному процессу имеет целью усиление позиции Украины и ликвидацию параллельных каналов связи, которыми пытается манипулировать РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает Укринформ.

"Я усилил переговорную группу, хотел, чтобы россияне и США не работали по разным каналам по поводу окончания войны. Поэтому в Офисе президента я собрал всех людей, с которыми они (россияне - ред.) контактировали в тот или иной момент. Для меня было очень важно, чтобы все работали в одной команде. И сегодня у нас есть одна команда", - пояснил глава государства. видео дня

Зеленский отметил, что переговорная группа работает комплексно - как на политическом, так и на военном треках. По его словам, об эффективности ее работы можно будет говорить позже.

"Я считаю, что, во-первых, неадекватно быть недовольным командой, которая только начала работать. Поэтому все зависит от результата переговорной группы, в которую входит Кирилл Алексеевич (Буданов - ред.). Вы знаете, какой результат нужен для государства. И я рассчитываю на Рустема Умерова, на Кирилла Буданова, на Давида Арахамию, на представителей разведок, очень рассчитываю также на Андрея Гнатова, Сергея Кислицу", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что не увидел конкретной реакции России на назначение главы ГУР руководителем Офиса президента.

"Я знаю, все равно они (россияне - ред.) всегда хотят иметь параллельные каналы, но мы не дадим им такой возможности разделять и команды, и тем самым разделять украинское общество", - подчеркнул Зеленский.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Может ли война закончиться в ближайшее время - мнение эксперта

Война в Украине вряд ли закончится скоро, считает военный эксперт Иван Ступак. По его словам, несмотря на оптимистичные заявления власти, реальная ситуация на дипломатическом и военно-политическом уровнях остается сложной.

Эксперт отметил, что формулировка "в начале конца" не дает понимания сроков завершения войны и может быть лишь метафорой. Он также добавил, что переговоры с Россией при посредничестве США продолжаются, однако пока не принесли ощутимых результатов.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил 28 февраля, что Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США. По его словам, наибольший прогресс в ходе переговоров достигнут в военной подгруппе, в частности по контролю демилитаризованной зоны.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс между Украиной, Россией и США фактически зашел в тупик. Трехсторонняя встреча, запланированная на 5-6 марта в Абу-Даби, может быть перенесена в Женеву.

Как сообщал Главред, в Кремле заявили, что место и сроки новых переговоров РФ, США и Украины пока неизвестны, а Абу-Даби вряд ли станет площадкой для встречи. Дмитрий Песков заверил, что ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на процесс, а Сергей Лавров повторил требования Москвы по оккупированным территориям.

