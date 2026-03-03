Укр
Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

Дарья Пшеничник
3 марта 2026, 15:29
Улучшить призыв могут за счет иностранцев, которые теоретически могут быть привлечены в борьбе Украины с РФ.

Что меняется в мобилизации и кого призовут в 2026 году / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Мобилизационные изменения могут подать в Раду уже на этой неделе
  • Рассматривается привлечение десятков тысяч иностранцев
  • Возможно усиление санкций за уклонение от службы

Мобилизационная политика Украины может претерпеть существенные изменения уже в ближайшие недели: Министерство обороны готовит пакет обновлений, который планируют передать в Верховную Раду. По информации народных депутатов, документ могут внести в парламент уже на этой неделе, а его содержание будет касаться как внутренних процедур призыва, так и возможного привлечения иностранцев к обороне Украины, пишет ТСН.

Что известно о новых предложениях Минобороны

В профильном комитете Верховной Рады подтверждают, что мобилизация продолжается по нормам, принятым в 2024 году. В то же время в ведомстве работают над новыми механизмами, которые должны сделать систему более эффективной. Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отмечает, что парламент готов рассматривать инициативы сразу после их поступления.

Среди возможных нововведений — уточнение санкций для мужчин, которые не стали на воинский учет. В комитете предполагают, что вопрос блокирования банковских счетов или ограничения права управления транспортом снова вынесут на обсуждение, хотя подобные нормы уже существуют в действующем законодательстве.

Иностранцы в украинской армии: масштаб может вырасти

Отдельный блок будущих изменений касается привлечения иностранцев. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина рассматривает возможность расширения участия граждан других государств в борьбе против российской агрессии. По словам Чернева, если инициатива будет реализована, речь будет идти уже не о сотнях добровольцев, а о значительно больших цифрах.

"Здесь вопрос в количестве. Если это будет не 100-200 человек, а десятки тысяч, то думаю, что это сможет помочь нам. Также многое будет зависеть и от качества личного состава - насколько они будут готовы участвовать в боевых действиях, а не просто приехать зарабатывать деньги", - отмечает нардеп.

Украина, по его словам, может привлекать мужчин из тех стран, где законодательство позволяет служить в армиях других государств.

Что дальше

Не исключено, что все изменения объединят в отдельный законопроект, который вынесут на голосование в Верховной Раде. Его принятие может стать одним из ключевых этапов мобилизационной политики 2026 года.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Как может измениться мобилизация в Украине

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский ранее заявлял, что в Украине готовят изменения в принципах мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку нынешних процедур.

По его словам, новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.

Он добавил, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более предсказуемой для граждан.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет проходить службу в ВСУ по годовому контракту во время военного положения. Контракт можно продлить еще на год при необходимости.

Также в Украине готовят пакет изменений в мобилизационное законодательство, чтобы уменьшить конфликты во время мобилизации и усилить ответственность граждан, уклоняющихся от воинской обязанности, сообщил нардеп Федор Вениславский.

Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контрактную основу при условии надлежащего финансирования, в чем может помочь ЕС. Он подчеркнул, что контрактная служба делает армию более предсказуемой и эффективной.

О персоне: Егор Чернев

Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

В марте 2020 года Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 года президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина.

С началом российско-украинской войны 2014 года добровольцем пошел в Национальную гвардию Украины.

