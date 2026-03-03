Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

Главное из новости:
Мобилизационная политика Украины может претерпеть существенные изменения уже в ближайшие недели: Министерство обороны готовит пакет обновлений, который планируют передать в Верховную Раду. По информации народных депутатов, документ могут внести в парламент уже на этой неделе, а его содержание будет касаться как внутренних процедур призыва, так и возможного привлечения иностранцев к обороне Украины, пишет ТСН.
Что известно о новых предложениях Минобороны
В профильном комитете Верховной Рады подтверждают, что мобилизация продолжается по нормам, принятым в 2024 году. В то же время в ведомстве работают над новыми механизмами, которые должны сделать систему более эффективной. Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отмечает, что парламент готов рассматривать инициативы сразу после их поступления.
Среди возможных нововведений — уточнение санкций для мужчин, которые не стали на воинский учет. В комитете предполагают, что вопрос блокирования банковских счетов или ограничения права управления транспортом снова вынесут на обсуждение, хотя подобные нормы уже существуют в действующем законодательстве.
Иностранцы в украинской армии: масштаб может вырасти
Отдельный блок будущих изменений касается привлечения иностранцев. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина рассматривает возможность расширения участия граждан других государств в борьбе против российской агрессии. По словам Чернева, если инициатива будет реализована, речь будет идти уже не о сотнях добровольцев, а о значительно больших цифрах.
"Здесь вопрос в количестве. Если это будет не 100-200 человек, а десятки тысяч, то думаю, что это сможет помочь нам. Также многое будет зависеть и от качества личного состава - насколько они будут готовы участвовать в боевых действиях, а не просто приехать зарабатывать деньги", - отмечает нардеп.
Украина, по его словам, может привлекать мужчин из тех стран, где законодательство позволяет служить в армиях других государств.
Что дальше
Не исключено, что все изменения объединят в отдельный законопроект, который вынесут на голосование в Верховной Раде. Его принятие может стать одним из ключевых этапов мобилизационной политики 2026 года.
Как может измениться мобилизация в Украине
Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский ранее заявлял, что в Украине готовят изменения в принципах мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку нынешних процедур.
По его словам, новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.
Он добавил, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более предсказуемой для граждан.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет проходить службу в ВСУ по годовому контракту во время военного положения. Контракт можно продлить еще на год при необходимости.
Также в Украине готовят пакет изменений в мобилизационное законодательство, чтобы уменьшить конфликты во время мобилизации и усилить ответственность граждан, уклоняющихся от воинской обязанности, сообщил нардеп Федор Вениславский.
Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контрактную основу при условии надлежащего финансирования, в чем может помочь ЕС. Он подчеркнул, что контрактная служба делает армию более предсказуемой и эффективной.
