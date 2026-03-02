Расширение отсрочек от мобилизации: важные изменения в Резерв+

Процесс оформления полностью автоматизирован: система проверяет основания через государственные реестры.

Главное:

Введены отсрочки от мобилизации для некоторых категорий

Процесс оформления полностью автоматизирован

Министерство обороны Украины ввело отсрочку от мобилизации для родителей троих и более детей независимо от семейного положения, которая реализуется через приложение Резерв+.

"Теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые: имеют троих или более детей до 18 лет - все рожденные в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака", - информирует Минобороны.

По сообщению ведомства, подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые не являются должниками по уплате алиментов и имеют актуальные данные в государственных реестрах. Если информация неактуальна или задолженность превышает три месяца, отсрочка не предоставляется до обновления данных и погашения долга.

Процесс оформления полностью автоматизирован: система проверяет основания через государственные реестры, и в случае подтверждения отсрочка предоставляется без дополнительных справок, заявлений и визитов в государственные учреждения.

"Это упрощает жизнь гражданам, которые хотят воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства обороны Украины.

Мобилизация без внесённой отсрочки в "Резерв+": разъяснение юриста

Адвокат Екатерина Анищенко обращала внимание, что неоформленная должным образом отсрочка может стать формальным основанием для призыва. Даже если у человека есть документы, подтверждающие право на освобождение от мобилизации, но эти данные не отражены в системе "Резерв+", это создаёт риски.

По её словам, в такой ситуации гражданина могут отпустить, однако вручить повестку с конкретной датой повторной явки под подпись.

Ранее Рада одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет. Принят закон о предоставлении отсрочки на год от призыва на военную службу лицам, которые отслужили в рамках "Контракта 18-24".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку. В министерстве хотят достичь справедливости, прогнозируемости и гарантий для защитников Украины.

Как сообщал ранее Главред: украинцы жалуются, что получали push-уведомление о том, что отсрочка может быть продолжена, но по факту этого не произошло. Министерство обороны Украины объяснило, что следует делать в этом случае.

Что такое "Резерв+"? "Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

