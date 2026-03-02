Кинопремия "Actor Awards-2026": названы лучшие актерские работы в фильмах

32-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США состоялась 1 марта в Лос-Анджелесе.

Кинопремия "Actor Awards-2026" объявила своих победителей / коллаж: Главред, фото:actorawards.org

Кратко:

Главную награду "За лучший актерский состав" получил фильм "Грешники"

Лента "Студия" получила также сразу четыре почетные награды

Кинопремия "Actor Awards-2026", ранее называвшаяся SAG Awards, объявила своих победителей во всех номинациях. Об этом пишет издание Variety.

Отмечается, что 32-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за лучшие актерские работы как на большом, так и на малом экранах, состоялась 1 марта в Лос-Анджелесе. Главную награду "За лучший актерский состав" получил фильм "Грешники".

А вот актеры Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли получили почетные награды за лучшие главные роли.

Лента "Студия" получила также сразу четыре почетные награды.

Кстати, актриса Кэтрин О'Хара, которая скончалась 30 января, посмертно получила награду за актерское мастерство в этом сериале.

Полный список победителей премии "Actor Awards 2026"

Лучший актерский состав в фильме - "Грешники";

Лучшая мужская роль: Майкл Б. Джордан (фильм "Грешники");

Лучшая женская роль: Джесси Бакли (фильм "Гамнет");

Лучшая мужская роль второго плана: Шон Пенн (фильм "Одна битва за другой");

Лучшая женская роль второго плана: Эми Мэдиган (фильм "Оружие");

Лучший актерский состав в комедийном сериале: "Студия";

Лучшая мужская роль в сериале (комедия): Сет Роген ("Студия");

Лучшая женская роль в сериале (комедия): Кэтрин О'Хара ("Студия");

Лучший актерский состав в драматическом сериале: "Питт";

Лучшая мужская роль в сериале (драма): Ной Уэйл (фильм "Питт");

Лучшая женская роль в сериале (драма): Кэри Рассел (фильм "Дипломат");

Лучшая мужская роль в мини-сериале: Оуэн Купер ("Переходный возраст");

Лучшая женская роль в мини-сериале: Мишель Уильямс (фильм "Умирая от секса");

Премия за вклад в кинематограф: Гаррисон Форд.

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

О премии: Actor Awards Actor Awards - это новое официальное название престижной кинопремии, ранее известной как SAG Awards (премия Гильдии киноактеров США). Решение о переименовании было принято в 2025-2026 годах, чтобы название церемонии соответствовало названию самой статуэтки - "Актер". Вручает награду профессиональный союз актеров SAG-AFTRA, объединяющий более 160 000 артистов. Это одна из немногих наград, где победителей выбирают сами коллеги по цеху (актеры голосуют за актеров), что делает её особенно ценной в индустрии. Премия считается важнейшим индикатором перед "Оскаром", так как актерская гильдия составляет крупнейшую часть голосующих в Киноакадемии. Победители получают бронзовую фигуру человека, держащего в руках маски комедии и трагедии, которая традиционно называется "The Actor".

