Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из опасных регионов

Решение об объявлении обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменному запросу военного командования.

Полиция сможет эвакуировать детей без согласия родителей

Решение об обязательной эвакуации принимают военные администрации

Эвакуация касается не только детей, но и других уязвимых групп

Президент Владимир Зеленский утвердил закон №12353, который дает полиции право эвакуировать детей из зон активных боевых действий даже без согласия родителей. Это решение формирует новую правовую рамку для защиты гражданского населения, прежде всего наиболее уязвимых - детей, людей с инвалидностью и пожилых граждан, пишет Укринформ.

Суть принятого закона

Документ определяет порядок обязательной эвакуации населения с территорий, где продолжаются или возможны боевые действия. Он предусматривает:

возможность общей или частичной эвакуации, касающейся отдельных категорий населения, которые не могут самостоятельно позаботиться о безопасности;

право военных администраций принимать решения об обязательной эвакуации по письменному предложению военного командования и согласованию с Координационным штабом;

проведение эвакуации детей органами опеки или полицией, в сопровождении родителей или без него - если родители отказываются или не могут сопровождать ребенка.

Эвакуация детей без согласия родителей

Закон прямо разрешает принудительную эвакуацию детей из опасных территорий, если существует угроза их жизни или здоровью. Приоритетом определено право ребенка на безопасность, поэтому в случаях, когда родители отказываются выезжать, ребенка могут эвакуировать отдельно. При этом:

родителей не лишают родительских прав автоматически;

они могут обратиться за возвращением ребенка в течение шести месяцев при условии проживания на безопасной территории;

в случае отсутствия такого обращения органы опеки могут инициировать судебный процесс.

Как будет работать механизм

Решения принимают областные и Киевская городская военные администрации.

Эвакуация осуществляется во взаимодействии с местными властями, Нацполицией и другими службами.

Координационный штаб определяет места временного размещения эвакуированных.

Эвакуированные граждане получают право на временное жилье из соответствующих фондов.

Контекст и значение

Закон комплексно обновляет правила гражданской защиты в условиях войны и призван повысить эффективность эвакуационных мероприятий. Он также реагирует на ситуации, когда родители сознательно оставляют детей в опасных районах, что создает дополнительные риски для их жизни.

Эвакуация - последние новости Украины

Напомним, в Херсоне в Днепровском районе увеличили зону обязательной эвакуации для семей с детьми. Причиной является рост интенсивности российских обстрелов.

Как сообщал Главред, в семи общинах Старосалтовской общины в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов после заседания Совета обороны в пятницу, 30 января.

Кроме того, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

