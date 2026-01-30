В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

Семьи с детьми призывают незамедлительно покинуть опасные территории, поскольку речь идет о спасении жизней.

В семи общинах Старосалтовской общины в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов после заседания Совета обороны в пятницу, 30 января.

"Приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из семи сел Старосалтовской общины: Березники, Вишневое, Гонтаровка, Металливка, Радьково, Заречное и Широкое. На сегодняшний день, по последним данным, в этих населенных пунктах остается 25 детей", - говорится в сообщении. видео дня

Синегубов призвал семьи с несовершеннолетними немедленно выехать из опасных территорий, потому что речь идет о спасении жизней.

Он также сообщил, что маршруты эвакуации отработаны, а для людей предусмотрены места временного проживания.

Прорыв границы в Харьковской области - что известно

Руководитель управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов ранее говорил, что российские оккупационные силы продолжают пытаться выявить уязвимые участки украинской обороны и осуществить прорыв границы в Харьковской области.

По его словам, наиболее напряженная ситуация сохраняется вблизи Волчанска и Купянска, где боевые действия не прекращаются.

Эвакуация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Напомним, в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской администрации сообщили, что согласно действующим планам, эвакуация населения в случае отсутствия электроэнергии не запланирована.

Кроме того, из отдельных населенных пунктов Днепропетровской области также согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями.

О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

