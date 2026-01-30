Певица скрыла свадьбу от поклонников.

https://glavred.info/starnews/lyublyu-predatelnica-elka-pokazala-muzha-kotorogo-skryvala-10736564.html Ссылка скопирована

Елка - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елка

Вы узнаете:

Елка вышла замуж

Как она сообщила об изменении семейного статуса

Певица украинского происхождения Елка, которая долгое время работает в России и молчит о жестоком военном вторжении террористической России в Украину, намекнула на свое замужество. Видео с возлюбленным она опубликовала в Instagram.

В ролике, смонтированном под одну из песен предательницы, она гуляет с избранником по заснеженным локациям, играет с овцами и излучает счастье. В одном из кадров певица крупным планом показывает кольцо на безымянном пальце. Таким образом Елка рассказала о своем замужестве.

видео дня

Как выглядит муж Елки / скрин из видео

"Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все", — написала артистка под видео.

Ранее певица намекала, что находится в отношениях, и говорила о "теплом ощущении нежности", но до сих пор не раскрыла личность своего избранника.

Елка - обручальное кольцо / скрин из видео

Елка — личная жизнь

Единственным официальным мужем певицы был Сергей Астахов. Они поженились в 2010 году. Сергей долгое время являлся ее администратором. После развода в 2016 году певица тщательно скрывает своих избранников.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица и бывший музыкальный продюсер Национального отбора Тина Кароль высказала предположение о том, чего ожидать зрителям от финала Нацотбора. Артистка призналась, что ее радует смелость артистов, которые хотят заявить о себе мировой аудитории.

Также Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить и строить карьеру за границу, решилась на откровения. Певица выбрала для видео соблазнительное красное мини-платье и черные туфли на каблуке. Настя заявила, что ее публичный образ не совпадает с тем, какая она на самом деле.

Вас может заинтересовать:

О персоне: певица Елка Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ. Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну. Она молчит о военном вторжении России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред