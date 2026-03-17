Когда Украина была империей и как выглядели её границы на карте — забытая правда

Аким Галимов рассказал о том, когда средневековая Русь была одной из крупнейших держав Европы и как менялись её границы после смерти Мстислава Великого.

Когда Украина была империей — как раньше выглядели границы Украины

В средневековье государство Русь было одним из крупнейших и влиятельных в Европе. Оно объединяло огромные территории и разные народы, а власть киевского князя распространялась на значительную часть Восточной Европы. О том, как функционировало это государство и как менялись его границы, рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Когда Украина была империей – была ли Русь империей

По словам исследователя, с конца X века Русь фактически была сильным централизованным государством.

"С конца X века средневековое украинское государство — монолитная единая империя с сильной властью киевского князя", — пояснил Галимов.

Однако со временем в княжеской династии появлялось все больше претендентов на престол, что приводило к борьбе за власть.

Как князья разделили Русь

Чтобы уменьшить количество междоусобных войн, князья собрались на исторический съезд.

"Чтобы избежать междоусобных войн, в 1097 году князья собрались в городе Любич и договорились разделить государство на удельные княжества", — рассказал Галимов.

Среди них были такие крупные политические центры, как Киев, Переяслав, Чернигов, Волынь и Галичина.

Карта украинской империи / Скриншот

Несмотря на разделение, княжества сохраняли определенное единство, особенно во время борьбы с внешними врагами.

"Русские княжества существуют как бы отдельно, однако для борьбы с внешним врагом собирают общее войско. Возглавляет его обычно киевский князь", — отметил журналист.

Последний князь, который сохранял единство Руси — чем известен Мономах

Одним из самых влиятельных правителей этого периода был Мстислав Великий — сын Владимира Мономаха.

"Последним князем, которому удалось удержать под властью Киева более или менее сплоченную страну, был Мстислав Великий", — пояснил Галимов.

После его смерти в 1132 году государство постепенно погрузилось в длительные междоусобные конфликты между князьями.

Когда впервые появилось название Украина

Интересный факт — именно в XII веке впервые появляется упоминание слова "Украина" в летописях.

"В 1187 году в летописях впервые упоминается название Украины. В Киевской летописи этим годом датируется смерть переяславского князя Владимира Глебовича", — говорится в видео.

Журналист привел и цитату из летописи:

"И плакали по нему все переяславцы, за ним же Украина много страдала".

По словам Галимова, в этом контексте слово "Украина" означает конкретную территорию, а не "окраину".

"Здесь Украина означает конкретную территорию с конкретными жителями Киевщины, Переяславщины и Черниговщины", — пояснил он.

Какие территории входили в состав Украины

По его словам, территории этих регионов значительно отличались от современных административных границ.

Например, средневековая Киевщина включала большую часть современных Киевской и Житомирской областей, а также часть Черкасской области.

Переяславщина охватывала территории нынешних Полтавской и Сумской областей, а также часть Киевщины и Черкасщины.

Черниговщина же простиралась значительно дальше на восток и включала части современных российских регионов.

Почему центр Руси сместился на запад

Галимов указывает на то, что, несмотря на утверждения советских учебников о якобы распаде государства после смерти Мстислава Великого, у историков есть другая версия.

"В советских учебниках писали, что после смерти Мстислава Великого русское государство фактически распадается. Но это неправда. Оно просто смещается дальше на запад", — пояснил он.

Причиной стали экономические изменения в Европе. В частности, речь идет об упадке Византийской империи, которая была главным торговым партнером Руси, что привело к утрате значения торгового пути "от варягов к грекам".

Поэтому политический центр государства постепенно переместился в город Владимир-Волынский. Галимов сказал, что именно оттуда правил князь Изяслав Мстиславич.

"Изяслав имеет титул великого князя Киевского, Курского, Полоцкого, Туровского, Переяславского и Владимирского. Впрочем, правит не из Киева, а из Владимира", — резюмирует он.

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

