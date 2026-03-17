Когда Украина была империей и как выглядели её границы на карте — забытая правда

О чем идет речь в материале:
- Когда Украина была империей
- Какова история Киевской Руси и каковы ее границы
- Когда появилось первое упоминание об Украине
В средневековье государство Русь было одним из крупнейших и влиятельных в Европе. Оно объединяло огромные территории и разные народы, а власть киевского князя распространялась на значительную часть Восточной Европы. О том, как функционировало это государство и как менялись его границы, рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.
Когда Украина была империей – была ли Русь империей
По словам исследователя, с конца X века Русь фактически была сильным централизованным государством.
"С конца X века средневековое украинское государство — монолитная единая империя с сильной властью киевского князя", — пояснил Галимов.
Однако со временем в княжеской династии появлялось все больше претендентов на престол, что приводило к борьбе за власть.
Как князья разделили Русь
Чтобы уменьшить количество междоусобных войн, князья собрались на исторический съезд.
"Чтобы избежать междоусобных войн, в 1097 году князья собрались в городе Любич и договорились разделить государство на удельные княжества", — рассказал Галимов.
Среди них были такие крупные политические центры, как Киев, Переяслав, Чернигов, Волынь и Галичина.
Несмотря на разделение, княжества сохраняли определенное единство, особенно во время борьбы с внешними врагами.
"Русские княжества существуют как бы отдельно, однако для борьбы с внешним врагом собирают общее войско. Возглавляет его обычно киевский князь", — отметил журналист.
Последний князь, который сохранял единство Руси — чем известен Мономах
Одним из самых влиятельных правителей этого периода был Мстислав Великий — сын Владимира Мономаха.
"Последним князем, которому удалось удержать под властью Киева более или менее сплоченную страну, был Мстислав Великий", — пояснил Галимов.
После его смерти в 1132 году государство постепенно погрузилось в длительные междоусобные конфликты между князьями.
Когда впервые появилось название Украина
Интересный факт — именно в XII веке впервые появляется упоминание слова "Украина" в летописях.
"В 1187 году в летописях впервые упоминается название Украины. В Киевской летописи этим годом датируется смерть переяславского князя Владимира Глебовича", — говорится в видео.
Журналист привел и цитату из летописи:
"И плакали по нему все переяславцы, за ним же Украина много страдала".
По словам Галимова, в этом контексте слово "Украина" означает конкретную территорию, а не "окраину".
"Здесь Украина означает конкретную территорию с конкретными жителями Киевщины, Переяславщины и Черниговщины", — пояснил он.
Какие территории входили в состав Украины
По его словам, территории этих регионов значительно отличались от современных административных границ.
Например, средневековая Киевщина включала большую часть современных Киевской и Житомирской областей, а также часть Черкасской области.
Переяславщина охватывала территории нынешних Полтавской и Сумской областей, а также часть Киевщины и Черкасщины.
Черниговщина же простиралась значительно дальше на восток и включала части современных российских регионов.
Почему центр Руси сместился на запад
Галимов указывает на то, что, несмотря на утверждения советских учебников о якобы распаде государства после смерти Мстислава Великого, у историков есть другая версия.
"В советских учебниках писали, что после смерти Мстислава Великого русское государство фактически распадается. Но это неправда. Оно просто смещается дальше на запад", — пояснил он.
Причиной стали экономические изменения в Европе. В частности, речь идет об упадке Византийской империи, которая была главным торговым партнером Руси, что привело к утрате значения торгового пути "от варягов к грекам".
Поэтому политический центр государства постепенно переместился в город Владимир-Волынский. Галимов сказал, что именно оттуда правил князь Изяслав Мстиславич.
"Изяслав имеет титул великого князя Киевского, Курского, Полоцкого, Туровского, Переяславского и Владимирского. Впрочем, правит не из Киева, а из Владимира", — резюмирует он.
Вам также может быть интересно:
- Тайна граненого стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР
- Сколько "стоил" Шевченко: историк пересчитал сумму его выкупа в современные гривны
- Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР
О персонаже: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.
