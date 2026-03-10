Сколько "стоил" Шевченко: историк пересчитал сумму его выкупа в современные гривни

Историк объяснил, сколько на самом деле стоил выкуп Тараса Шевченко из крепостного права в 1838 году и какова была эта сумма в пересчете на современные деньги.

Сколько заплатили за Шевченко - историк перевел сумму выкупа в современные гривни / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

История выкупа Тараса Шевченко из крепостного права является одной из самых известных страниц украинской культуры. Однако мало кто знает, сколько именно денег заплатили за будущего поэта и сколько это составило бы в современных гривнях. О реальной сумме выкупа и экономических деталях той истории рассказал в видео на YouTube украинский историк, глава украинского Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, сколько стоило выкупить Шевченко из крепостного права.

Сколько заплатили за Шевченко в 1838 году

По словам историка, вопрос стоимости выкупа часто подают без важных деталей.

"Шевченко выкупили за 2500 рублей ассигнациями. А сколько это сейчас в гривнях? Сейчас я вам назову эту цифру", — рассказывает Александр Алферов.

Историк напоминает, что сам выкуп состоялся в 1838 году после переговоров с "владельцем" поэта.

"1838 год, друзья Шевченко поговорили с Энгельгардом, помещиком, который владел Шевченко как крепостным, и попросили его назвать сумму. Энгельгард говорит: 2500 ассигнациями", — отмечает Алферов.

Смотрите видео о том, сколько "стоил" Шевченко в пересчете на гривни:

Как друзья Шевченко собрали деньги для выкупа

Чтобы собрать необходимую сумму, друзья поэта организовали специальную лотерею.

"Друзья создают лотерею, Брюллов пишет портрет Жуковского, более 20 человек скидываются на эту лотерею", — объясняет Алферов.

Благодаря этому удалось собрать деньги и передать их владельцу крепостного.

"Итак, в мае 1838 года Энгельгарду за Шевченко крепостного дают 2,5 тысячи рублей ассигнациями", — рассказывает историк.

Почему эта сумма не равнялась серебряным рублям

По словам Алферова, важный нюанс заключается в том, что деньги были бумажными.

"За Шевченко заплатили 2,5 тысячи рублей ассигнациями, а не серебряными рублями", — отмечает историк.

В Российской империи существовали разные виды денег с разной стоимостью.

"Со второй половины XVII века в Российской империи существует рубль с серебром, монета, и одновременно создают ассигнации — бумажные деньги. И между ними курсы были разные. На момент 1838 года за один серебряный рубль давали 3 рубля 54 копейки ассигнациями", — объясняет Алферов.

Сколько это было в серебре

Если перевести сумму в серебряные рубли, она значительно уменьшается.

"Соответственно, получается, что за Шевченко получили, по сути, 700 рублей серебром", — объясняет Алферов.

Это равнялось примерно 12 килограммам серебра.

Сколько это в современных гривнях

Если перевести эту сумму в современные деньги, получается довольно большая цифра.

"Если мы переведем на современные курсы, то получим полмиллиона гривен — это цена, которую заплатили за Шевченко", — отмечает историк.

В то же время он подчеркивает, что сравнивать эти суммы с современными доходами сложно.

"В тот момент была совсем другая жизнь. Существовали крепостные, которые никогда не имели таких денег. Существовали помещики, которые могли этими деньгами распоряжаться", — объясняет Алферов.

Была ли это большая сумма

Несмотря на значительную цифру, иногда за известных людей платили еще больше.

"Старшего друга Шевченко Михаила Щепкина, актера, выкупили за сумму в три раза больше", — отмечает историк.

Однако сам факт выкупа людей остается показательным для той эпохи.

"В Российской империи людей покупали и продавали. Поэтому, много ли заплатили за Шевченко или нет — сам смысл в том, что за людей нужно было платить, чтобы их выкупить", — заключает Алферов.

Историк подчеркивает, что история выкупа Шевченко демонстрирует реалии той эпохи.

"Тарас Шевченко — украинский гений, который столкнулся с этим позорным явлением, и его цена на тот момент составляла полмиллиона гривен", — отмечает Александр Алферов.

Тарас Шевченко / Инфографика: Главред

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

