Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Сколько "стоил" Шевченко: историк пересчитал сумму его выкупа в современные гривни

Юрий Берендий
10 марта 2026, 21:29
Историк объяснил, сколько на самом деле стоил выкуп Тараса Шевченко из крепостного права в 1838 году и какова была эта сумма в пересчете на современные деньги.
Сколько
Сколько заплатили за Шевченко - историк перевел сумму выкупа в современные гривни / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Сколько стоил Тарас Шевченко
  • Как происходил выкуп Шевченко из крепостного права
  • Сколько заплатили за Шевченко

История выкупа Тараса Шевченко из крепостного права является одной из самых известных страниц украинской культуры. Однако мало кто знает, сколько именно денег заплатили за будущего поэта и сколько это составило бы в современных гривнях. О реальной сумме выкупа и экономических деталях той истории рассказал в видео на YouTube украинский историк, глава украинского Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, сколько стоило выкупить Шевченко из крепостного права.

видео дня

Сколько заплатили за Шевченко в 1838 году

По словам историка, вопрос стоимости выкупа часто подают без важных деталей.

"Шевченко выкупили за 2500 рублей ассигнациями. А сколько это сейчас в гривнях? Сейчас я вам назову эту цифру", — рассказывает Александр Алферов.

Историк напоминает, что сам выкуп состоялся в 1838 году после переговоров с "владельцем" поэта.

"1838 год, друзья Шевченко поговорили с Энгельгардом, помещиком, который владел Шевченко как крепостным, и попросили его назвать сумму. Энгельгард говорит: 2500 ассигнациями", — отмечает Алферов.

Смотрите видео о том, сколько "стоил" Шевченко в пересчете на гривни:

Как друзья Шевченко собрали деньги для выкупа

Чтобы собрать необходимую сумму, друзья поэта организовали специальную лотерею.

"Друзья создают лотерею, Брюллов пишет портрет Жуковского, более 20 человек скидываются на эту лотерею", — объясняет Алферов.

Благодаря этому удалось собрать деньги и передать их владельцу крепостного.

"Итак, в мае 1838 года Энгельгарду за Шевченко крепостного дают 2,5 тысячи рублей ассигнациями", — рассказывает историк.

Почему эта сумма не равнялась серебряным рублям

По словам Алферова, важный нюанс заключается в том, что деньги были бумажными.

"За Шевченко заплатили 2,5 тысячи рублей ассигнациями, а не серебряными рублями", — отмечает историк.

В Российской империи существовали разные виды денег с разной стоимостью.

"Со второй половины XVII века в Российской империи существует рубль с серебром, монета, и одновременно создают ассигнации — бумажные деньги. И между ними курсы были разные. На момент 1838 года за один серебряный рубль давали 3 рубля 54 копейки ассигнациями", — объясняет Алферов.

Сколько это было в серебре

Если перевести сумму в серебряные рубли, она значительно уменьшается.

"Соответственно, получается, что за Шевченко получили, по сути, 700 рублей серебром", — объясняет Алферов.

Это равнялось примерно 12 килограммам серебра.

Сколько это в современных гривнях

Если перевести эту сумму в современные деньги, получается довольно большая цифра.

"Если мы переведем на современные курсы, то получим полмиллиона гривен — это цена, которую заплатили за Шевченко", — отмечает историк.

В то же время он подчеркивает, что сравнивать эти суммы с современными доходами сложно.

"В тот момент была совсем другая жизнь. Существовали крепостные, которые никогда не имели таких денег. Существовали помещики, которые могли этими деньгами распоряжаться", — объясняет Алферов.

Была ли это большая сумма

Несмотря на значительную цифру, иногда за известных людей платили еще больше.

"Старшего друга Шевченко Михаила Щепкина, актера, выкупили за сумму в три раза больше", — отмечает историк.

Однако сам факт выкупа людей остается показательным для той эпохи.

"В Российской империи людей покупали и продавали. Поэтому, много ли заплатили за Шевченко или нет — сам смысл в том, что за людей нужно было платить, чтобы их выкупить", — заключает Алферов.

Историк подчеркивает, что история выкупа Шевченко демонстрирует реалии той эпохи.

"Тарас Шевченко — украинский гений, который столкнулся с этим позорным явлением, и его цена на тот момент составляла полмиллиона гривен", — отмечает Александр Алферов.

Тарас Шевченко
Тарас Шевченко / Инфографика: Главред

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тарас Шевченко История Украины Александр Алферов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

22:30Фронт
Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

22:23Украина
Враг готовит обходной маневр: эксперт назвал города, оказавшиеся под угрозой

Враг готовит обходной маневр: эксперт назвал города, оказавшиеся под угрозой

21:48Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Гороскоп на сегодня 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Гороскоп на сегодня 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:30

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

22:23

Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

22:02

Со светом будут не все - графики отключений для Запорожской области на 11 марта

22:01

"Сумасшедший дом": Оксану Самойлову стусанул Килиан Мбаппе, детали

21:48

Враг готовит обходной маневр: эксперт назвал города, оказавшиеся под угрозой

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
21:42

Свет будут отключать не всем - графики для Черкасской области на 11 марта

21:33

На Волыни завелась американская норка: чем опасен хищник-"иностранец"

21:29

Сколько "стоил" Шевченко: историк пересчитал сумму его выкупа в современные гривниВидео

21:25

Прилет не менее пяти Storm Shadow: "взрывные" детали удара по заводу Кремний Эл

Реклама
21:17

"Мама переживает": какую правду раскрыл сын Натальи Сумской

20:49

Современная ванная без плитки: новые материалы и тренды на 2026 год

20:43

Шовковский впервые раскрыл подробности увольнения: что произошло за кулисами клуба

20:14

Ошибка с цветом, которую делают почти все: что советуют стилисты

20:08

Смородину обливают кипятком весной: зачем это делают

20:04

Пригоревшая сковорода больше не беда: с одним трюком грязь исчезнет за минуты

20:01

В Днепр идет тепло: что покажут столбики термометров в ближайшие дни

20:00

Почему родившиеся в субботу люди отличаются от остальных

19:55

Доктор пересадил человеческие зубы петуху: что из этого вышло

19:54

Украина получила решающий козырь перед мирными переговорами - о чем идет речьВидео

19:54

"Смешно и очень жутко": кошка подожгла хвост и удивила сеть

Реклама
19:16

Семья приютила милого щенка таксы и была ошеломлена: кем оказалась собака

19:10

Скандальные заявления из Будапешта: Невзлин раскрыл, что стоит за новым конфликтоммнение

19:06

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

18:33

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:21

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известноВидео

18:15

Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

18:11

"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

17:55

Неприхотливые розы для сада — сорта, которые цветут при минимальном уходе

17:36

Точно не "маменькин сынок": как по-украински назвать такого мужчинуВидео

17:33

Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине

17:19

"Будто смерть идет": Алла Костромичева напугала своим видом на подиумеВидео

17:11

Что это за "чичери", о которых поют в песне о Маричке: ответ удивит

16:53

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

16:30

Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

16:20

Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнатВидео

16:10

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

16:09

Известный певец-воин впервые вышел на связь после инфаркта — что он сказал

16:06

В Раде проголосовали за "налог на OLX": что решили нардепы

16:02

Как навсегда избавиться от мышей: метод, уничтожающий всю колонию

16:01

В Украине перестал работать "Резерв+": что известно о масштабном сбое

Реклама
15:39

Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

15:32

Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление

15:32

Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

15:16

Доллар пересек отметку 44 грн: сколько стоит валюта в банках

15:10

Служили Риму и воевали в Британии: что ДНК рассказала о сарматах из Украины

14:56

Очень строгие запреты: что нельзя делать в праздник 11 марта

14:40

Когда поминать родных в 2026 году: даты, традиции и церковные разъяснения

14:33

"Сын похож на Дзидзьо": Цибульская сделала признание про отношения с певцом

14:15

Почему офицеры Вермахта имели шрамы: тайна немецкой элиты

14:12

Иран атаковал ракетами немецкий полевой лагерь в Иордании - Der Spiegel

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять