Шовковский впервые раскрыл подробности увольнения: что произошло за кулисами клуба

Легенда клуба объяснил, как отсутствие игроков повлияло на результаты команды в 2025 году.

Шовковский рассказал о рисках возглавить родную команду и вызовах летней подготовки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Кратко:

Шовковский покинул "Динамо" осенью 2025 года

Он возглавлял родную команду после назначения главным тренером

Увольнение произошло из-за ряда проблем с подготовкой команды

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился подробностями своего ухода из команды осенью 2025 года. В своем интервью ютуб-проекту Дениса Бойко легенда клуба отметил, что ожидал высокого уровня ответственности и рисков, принимая должность в родной команде.

"Результат в Динамо всегда будет определяющим фактором оценки работы любого тренера, ведь это клуб с максимальными задачами", — подчеркнул Шовковский.

Проблемы летней подготовки

Тренер добавил, что успех команды зависел от способности игроков быть готовыми к сезону и выступлениям во всех турнирах. Он отметил проблемы летней подготовки:

"Мы столкнулись с ситуацией, когда 15 игроков отсутствовали и начинали готовиться к сезону очень поздно. Это большая проблема. ФИФА не учитывает интересы клубов из стран, где климатические условия не позволяют играть в декабре и январе".

По словам Шовковского, эти трудности с подготовкой команды отразились на результатах, что стало одной из ключевых причин решения президента "Динамо" Игоря Суркиса прекратить сотрудничество с тренером.

Динамо Киев / Инфографика: Главред

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

