Шовковский впервые раскрыл подробности увольнения: что произошло за кулисами клуба

Руслан Иваненко
10 марта 2026, 20:43обновлено 10 марта, 21:25
Легенда клуба объяснил, как отсутствие игроков повлияло на результаты команды в 2025 году.
Шовковский
Шовковский рассказал о рисках возглавить родную команду и вызовах летней подготовки

  • Шовковский покинул "Динамо" осенью 2025 года
  • Он возглавлял родную команду после назначения главным тренером
  • Увольнение произошло из-за ряда проблем с подготовкой команды

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился подробностями своего ухода из команды осенью 2025 года. В своем интервью ютуб-проекту Дениса Бойко легенда клуба отметил, что ожидал высокого уровня ответственности и рисков, принимая должность в родной команде.

"Результат в Динамо всегда будет определяющим фактором оценки работы любого тренера, ведь это клуб с максимальными задачами", — подчеркнул Шовковский.

Проблемы летней подготовки

Тренер добавил, что успех команды зависел от способности игроков быть готовыми к сезону и выступлениям во всех турнирах. Он отметил проблемы летней подготовки:

"Мы столкнулись с ситуацией, когда 15 игроков отсутствовали и начинали готовиться к сезону очень поздно. Это большая проблема. ФИФА не учитывает интересы клубов из стран, где климатические условия не позволяют играть в декабре и январе".

По словам Шовковского, эти трудности с подготовкой команды отразились на результатах, что стало одной из ключевых причин решения президента "Динамо" Игоря Суркиса прекратить сотрудничество с тренером.

Динамо Киев / Инфографика: Главред

