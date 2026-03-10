Со светом будут не все - графики отключений для Запорожской области на 11 марта

О чем идет речь в материале:
- Опубликованы новые графики отключений света для Запорожской области
- Отключать свет будут не всем
Завтра, 11 марта, для Запорожской области будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Однако ограничения коснутся не всех. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".
В облэнерго сообщили, что графики будут применяться по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы
Отключения будут происходить по очередям и подчергам с учетом примерно 30 минут, необходимых для технических переключений.
Кроме того, с 16:00 до 21:00 в регионе будут действовать графики ограничения мощности для потребителей в полном объеме — по пяти очередям.
Графики отключений света:
- 1.2: 15:30 – 17:00
- 4.1: 16:30 – 21:30
- 5.1: 15:30 – 17:00
- 6.2: 16:30 – 21:30
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, продолжительность отключений электроэнергии для жителей Запорожской области сократилась примерно на пять часов. При благоприятных условиях ограничения для населения могут и дальше уменьшаться, сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.
В то же время графики отключений света в Украине, вероятно, будут действовать как минимум еще в течение месяца. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин.
В целом ситуация в энергосистеме стран весной может постепенно улучшиться, в частности для Киева, Днепра и Днепропетровской области, отметил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
