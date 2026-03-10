Со светом будут не все - графики отключений для Запорожской области на 11 марта

В Запорожской области 11 марта введут графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для стабилизации работы энергосистемы.

"Запорожьеоблэнерго" опубликовало графики отключений для Запорожской области на 11 марта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Опубликованы новые графики отключений света для Запорожской области

Отключать свет будут не всем

Завтра, 11 марта, для Запорожской области будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Однако ограничения коснутся не всех. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".

В облэнерго сообщили, что графики будут применяться по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы

Отключения будут происходить по очередям и подчергам с учетом примерно 30 минут, необходимых для технических переключений.

Кроме того, с 16:00 до 21:00 в регионе будут действовать графики ограничения мощности для потребителей в полном объеме — по пяти очередям.

Графики отключений света:

1.2: 15:30 – 17:00

4.1: 16:30 – 21:30

5.1: 15:30 – 17:00

6.2: 16:30 – 21:30

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, продолжительность отключений электроэнергии для жителей Запорожской области сократилась примерно на пять часов. При благоприятных условиях ограничения для населения могут и дальше уменьшаться, сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

В то же время графики отключений света в Украине, вероятно, будут действовать как минимум еще в течение месяца. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин.

В целом ситуация в энергосистеме стран весной может постепенно улучшиться, в частности для Киева, Днепра и Днепропетровской области, отметил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

