Путин награждал лично: "Мадяр" отчитался о ликвидации топ-оккупанта

"Мадяр" заявил о ликвидации российского командира Нарана Очир-Горяева, удостоенного российским диктатором Путиным звания "Герой России".

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Новости с фронта — "Мадяр" сообщил о ликвидации высокопоставленного оккупанта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

СБС ликвидировали российского офицера Нарана Очир-Горяева

Вражеского командира уничтожили ударом FPV-дрона возле Северска

Об успешной операции сообщил командующий СБС Роберт Бровди

Украинские Силы беспилотных систем ликвидировали российского офицера Нарана Очир-Горяева, которого лично награждал российский диктатор и военный преступник Владимир Путин. Российский командир получил звание Героя России после доклада об оккупации Северска. О его уничтожении сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

По данным украинских военных, он был уничтожен в результате удара FPV-дронов на окраинах Северского направления.

видео дня

"Пилоты 20 ОБР СБС "К-2" в 03:06 4 июня на окраинах Северска уничтожили интересного "освободителя" Северска, который докладывал бункерному деду", — сказал "Мадяр".

Северск / Инфографика: Главред

Он иронично заметил, что тот "добрался до Киева", намекая на название точки эвакуации оккупантов, и заявил, что это стало возмездием за Северск.

Также Бровди обнародовал видео удара FPV-дрона по автомобилю, в котором находился командир 1-го мотострелкового батальона 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, уроженец Калмыкии Наран Очир-Горяев.

Силы беспилотных систем опубликовали и перехват переговоров российских военных после атаки. В одном из них оккупант сообщает, что Наран и начальник штаба не подавали признаков жизни. Впоследствии военный с позывным "Малина" докладывает, что тело начальника штаба погрузили в транспорт и везут к точке эвакуации с кодовым названием "Киев".

В декабре 2025 года Очир-Горяев докладывал лично Путину о захвате Северска, где он командовал штурмовой ротой. Это был последний крупный украинский населенный пункт, который на тот момент оккупировали российские войска. После этого он получил звание "Герой России", а во время ежегодной "прямой линии" с Путиным сидел в первом ряду, и к нему неоднократно обращались с вопросами о боевых действиях.

Во время этого мероприятия Очир-Горяев утверждал, что российские войска якобы понесли минимальные потери при захвате Северска — всего четыре военнослужащих. Также он без доказательств обвинял украинские Силы обороны в якобы расстрелах мирных жителей во время отступления.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Украина может потерять стратегический город на востоке — комментарий эксперта

Как писал Главред, ситуация на фронте, в частности на Донецком направлении, остается очень напряженной. Как отметил эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец, в ближайшие месяцы ВСУ могут быть вынуждены покинуть один из важных населенных пунктов.

По его словам, речь идет о Константиновке, где критическое развитие событий может наступить уже в середине лета.

"Я хотел бы ошибиться, но, похоже, в течение июня-июля Украина потеряет Константиновку", - сказал он.

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20 марта 2025 года во временно оккупированном Скадовске произошел взрыв автомобиля с двумя российскими офицерами, что является очередной демонстрацией эффективности украинской разведки и Сил беспилотных систем в уничтожении вражеских командиров. Взрыв в Скадовске с гибелью оккупантов подчеркивает постоянное сопротивление и обострение событий в Херсонской области.

Как ранее сообщал Главред, в Москве взорвался автомобиль с генерал-лейтенантом Минобороны РФ Фанилом Сарваровым, известным участием в боях в Чечне, Сирии и Украине. Этот инцидент на улице Ясеневой является громким символом опасности для руководства агрессора в тылу и свидетельствует о внутренней дестабилизации в рядах противника.

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О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Бровди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

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