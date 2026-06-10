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ВСУ загоняют россиян в ловушку на юге — ситуация на фронте может резко измениться

Юрий Берендий
10 июня 2026, 18:48
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Расширение огневого контроля над логистическими маршрутами войск РФ может повлиять на ход боевых действий на юге, отмечают аналитики DeepState.
ВСУ загоняют россиян в ловушку на юге — ситуация на фронте может резко измениться
ВСУ загоняют россиян в ловушку на юге - DeepState / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сообщили аналитики DeepState:

  • ВСУ дважды точно нанесли удар по автомобильному мосту возле Чонгара
  • Блокада мостов запускает цепную реакцию для логистики врага
  • Украина продемонстрировала способность контролировать логистику РФ на юге

Поражение мостов в районе Чонгара может стать важным элементом стратегии по ограничению российской военной логистики на оккупированном юге Украины. Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

В DeepState отметили, что в течение последних нескольких дней Силы обороны дважды нанесли точные удары по автомобильному мосту вблизи Чонгара на недавно построенной трассе Р-280, которая соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем.

видео дня

"Это часть того чрезвычайно важного для россиян сухопутного коридора, который они стремились создать, начав полномасштабное вторжение. Вывод из строя моста, ограничивший движение в этом районе, является важной составляющей блокады и запускает цепную реакцию такой блокады", — говорится в сообщении.

По оценке аналитиков, российская военная логистика из Крыма базируется на четырех основных маршрутах. Одним из ключевых является Чонгарское направление, которое находится под постоянным огневым контролем украинских военных, что в очередной раз подтвердили удары 7 и 9 июня по новой автомобильной трассе. В то же время информация о состоянии расположенного рядом железнодорожного моста пока отсутствует. Старый автомобильный мост уже непригоден к эксплуатации, а железнодорожный мост возле станции "Сиваш", являющийся главной железнодорожной артерией этого района, имеет ограниченную пропускную способность из-за повреждений, нанесенных предыдущими ракетными ударами.

Еще одним альтернативным маршрутом оккупанты используют Арабатскую стрелку, где была проложена новая автомобильная дорога. На этом направлении расположены два моста вблизи Геническа, которые также неоднократно подвергались ударам Сил обороны и находятся под их огневым контролем. Кроме того, значительная нагрузка на этот маршрут приводит к быстрому износу дорожного покрытия, что дополнительно затрудняет логистику российских войск.

Аналитики отмечают, что для обеспечения логистики между оккупированным Крымом и территорией России противник активно использует Перекопский перешеек, который после взятия под огневой контроль других маршрутов стал одним из главных альтернативных путей. Через него проходят как автомобильные дороги, так и железнодорожное сообщение, что делает это направление ключевым элементом транспортной системы оккупантов и одновременно важной составляющей потенциальной логистической блокады.

"Использование этого пути увеличивает логистическое плечо примерно на 100 км, что затрудняет процесс интенсивных поставок, повышает износ техники и расход топлива. А самая главная "изюминка" — это меньшая дистанция для разнообразного вооружения Сил обороны Украины, которым легко взять под огневой контроль эту часть выезда из Крыма, что делает эту местность своеобразной ловушкой", — добавили они.

В DeepState также отмечают, что Керченский пролив остается основным маршрутом, соединяющим Крым с территорией России через Керченский мост. В то же время это направление постоянно находится под угрозой ударов, что приводит к задержкам в перевозках. Кроме того, он обеспечивает доставку грузов только в Крым, но не непосредственно в районы боевых действий.

По оценке аналитиков, проблемы для российской логистики не ограничиваются только Крымом. Украинские военные также держат под огневым контролем маршрут Таганрог — Мариуполь — Волноваха. В частности, на этом участке активно действуют подразделения "Азова", которые, по словам DeepState, намерены и в дальнейшем усиливать возможности по поражению целей. Поражение одного из самых коротких маршрутов так называемого сухопутного коридора между Россией и оккупированными территориями Украины существенно затрудняет логистическое обеспечение российских войск на южном направлении.

"В заключение можно сказать, что расширение такой блокады может привести к значительным изменениям в боевых действиях на юге. Не стоит впадать в эйфорию от поражения мостов, ведь их можно восстановить, чем и занимаются уже сейчас россияне. Однако Силы обороны продемонстрировали гораздо больше — способности, с помощью которых они могут контролировать все, что движется по южной части оккупированной территории, в частности, из Крыма. Украинские военные уже увеличивают потенциал Middle strike, сажая оккупационную группировку на юге "на голодный паек", — подытожили в DeepState.

DeepState, карта DeepState
DeepState / Инфографика: Главред

Почему уничтожение моста в Чонгаре опасно для РФ — комментарий эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что удары украинских сил по мосту в районе временно оккупированного Чонгара в Херсонской области могут привести к существенным проблемам в логистике российских войск в Крыму.

По его словам, Чонгарский мост является одним из важнейших маршрутов для транспортировки военных грузов оккупационных сил. Регулярное поражение таких объектов постепенно сужает логистические возможности противника и создает условия для возникновения серьезных перебоев в обеспечении российской группировки.

"В любом случае деятельность украинской армии направлена на создание транспортного коллапса, своего рода транспортного локдауна, она дает о себе знать, я уверен в том, что у нас есть ресурсы для того, чтобы масштабировать эту деятельность", — подытожил он.

Удар по Чонгарскому мосту — последние новости по теме

По словам коллаборациониста, главы оккупационной администрации Владимира Сальдо, повреждение моста в районе Чонгара 7 июня заставило оккупантов перенаправлять движение транспорта через Армянск и Красноперекопск, что затрудняет их логистику и усиливает контроль ВСУ над южным направлением.

9 июня Силы обороны нанесли повторный удар дронами, в результате чего Чонгарский мост был полностью остановлен, а перевозки через него заблокированы. Как сообщил 1-й отдельный штурмовой полк ВСУ, повторный удар БПЛА разрушил стратегический объект.

Как ранее сообщал Главред, оккупационные власти подтвердили, что движение через Чонгар остановлено.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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