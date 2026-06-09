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Движение остановлено: дроны снова ударили по ключевому мосту между Херсонщиной и Крымом

Дарья Пшеничник
9 июня 2026, 09:51
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Сальдо призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.
Движение остановлено: дроны снова ударили по ключевому мосту между Херсонщиной и Крымом
Нападение на Чонгарский мост 9 июня / Фото: t.me/vanek_nikolaev

Главное из новости:

видео дня
  • Из-за нового поражения моста в Чонгаре движение остановлено
  • Оккупационные власти направляют транспорт через Армянск и Перекоп

Силы обороны Украины в ночь на 9 июня вновь нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему оккупированную часть Херсонской области с Крымом. Движение по переправе полностью остановлено — об этом заявил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, подтвердив новое поражение критически важной для оккупантов логистической артерии, пишет ТСН.

Что известно об очередной атаке на мост

По словам Сальдо, удар был нанесен украинскими ударными беспилотниками. Он признал, что инфраструктура снова получила повреждения, а движение по мосту приостановлено.

"В Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы", — говорится в заявлении гауляйтера.

Какие маршруты оккупанты предлагают для объезда

После поражения переправы оккупационная администрация призвала водителей пользоваться маршрутами через Армянск и Перекоп. Эти маршруты уже неоднократно становились резервными после предыдущих ударов по Чонгарскому переходу, который Россия активно использует для переброски техники и обеспечения своих подразделений в южной части фронта.

Сальдо также утверждает, что мобильные огневые группы и подразделения ПВО якобы сбили более 20 украинских дронов на подлете к мосту. Никаких подтверждений этих данных из независимых источников нет.

Главный транспортный коридор между Крымом и оккупированной частью Херсонщины уже неоднократно становился целью украинских сил, что системно затрудняет логистику российской группировки на юге.

Движение остановлено: дроны снова ударили по ключевому мосту между Херсонщиной и Крымом
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары дронов по вражеским объектам в Крыму — последние новости

Как писал Главред, 7 июня вблизи Чонгара Генического района Херсонской области Украины по мосту, соединяющему оккупированную часть с Крымом, нанесли удар дроны. В результате в дорожном полотне осталась дыра, а автомобили на мосту разворачивают.

Напомним, что дроны существенно нарушили логистику оккупантов, заблокировав сухопутный коридор в Крым, что создало сложности с поставками. Это повлияло на военную и гражданскую инфраструктуру региона. Оперативные службы продолжают работу по восстановлению дорог.

Отметим, что удар дронов по российскому кораблю в Крыму вызвал широкий резонанс, подтверждая повышенный уровень активности украинской авиации. Видео атаки было продемонстрировано венгерским военным экспертом. Инцидент подчеркивает уязвимость объектов в регионе.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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