Дроны 'поймали' российский корабль в Крыму: 'Мадяр' показал видео удара

Предназначение этого корабля — контроль и защита портов и судов.

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Удар по кораблю РФ в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Силы СБС поразили корабль "Светляк" в Крыму

Также под удар попала навигационная система в Саках

Кроме того, были поражены локомотивы, ЗРГК "Панцирь-С1" и топливные цистерны

В ночь на 4 июня Силы беспилотных систем ВСУ поразили сторожевой корабль класса "Светляк" во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

По его словам, среди разнообразия отработанных военных целей в оперативной глубине противника "птицами" СБС поражен пограничный сторожевой корабль "Светляк" проекта 10410 в населенном пункте Юркино (Крым).

видео дня

"Назначение: контроль и защита портов и судов, создание тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны. Длина 49,5 м. Вооружение: 16 комплектов ПЗРК "Игла", артиллерийская установка АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы", — говорится в сообщении.

Кроме того, на полуострове поражена радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в городе Саки, а в населенных пунктах Владиславовка и Роздольное – локомотивы.

Также под удар попали:

российский ЗРГК "Панцирь-С1" в населенном пункте Стрелковое в Херсонской области;

трансформаторы в Булавинском и Углегорске в Донецкой области;

цистерны с ГСМ в городе Макеевка.

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Возможные сценарии освобождения Крыма

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что оккупированный полуостров Крым является важнейшим местом в российско-украинской войне.

По его словам, Украина должна продолжать наносить удары по аэродромам, остаткам флота, логистике и другим задействованным в войне объектам, чтобы россияне поняли, что они не могут там оставаться и Крым не приносит им никакой пользы.

"Это звучит немного упрощенно, но первая фаза… до освобождения Крыма – это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе – сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами", – подчеркнул он.

Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Крым – последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 4 июня Крым атаковали беспилотники. Взрывы были зафиксированы возле аэродромов "Гвардейское", "Бельбек", "Кача" и "Саки".

Дроны ГУР значительно осложнили логистику России, нанеся удары по ключевым маршрутам снабжения между оккупированным Крымом и материковой частью, что привело к блокированию сухопутного коридора и топливному дефициту у оккупантов.

Кроме того, в Крыму после ночной атаки 28 апреля загорелась воинская часть, где Россия хранит свои ракеты "Искандер". Огонь был зафиксирован на территории бывшей ракетной части, а спутниковые снимки подтвердили масштабность пожара.

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О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

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