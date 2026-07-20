Осень станет решающей: Зеленский после заседания Ставки объявил об изменениях в ВСУ

Президент сообщил о новом формате постоянного диалога между военными, производителями и правительством и обозначил приоритеты до осени.

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Заседание Ставки 20 июля - о чем удалось договориться / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключевые тезисы:

Ставка впервые собрала производителей оружия с командирами корпусов

Обсудили дефекты техники, выявленные в боях

Вводят регулярный формат таких встреч

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором впервые в едином формате встретились производители оружия и оборудования с командирами армейских корпусов, которые применяют эту технику в бою. Во встрече приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, командиры 10-го, 11-го и 19-го армейских корпусов, подразделений "Хартия" и "Азов", а также представители оборонной промышленности, Министерства обороны, Министерства финансов и спецслужб государства. Об этом президент сообщил в сообщении в Telegram.

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По словам президента, большинство обсуждаемых вопросов касалось сугубо практических аспектов - реальных боевых потребностей, задержек с поставками, нерешенных вопросов закупок и дополнительного финансирования контрактов.

Речь шла о дронах всех типов, наземных роботизированных комплексах и дальнобойных артиллерийских снарядах, которые, по оценке главы государства, необходимы практически на каждом направлении интенсивных боев.

Участники совещания договорились, что подобный формат взаимодействия между корпусами, производителями оружия и правительственными структурами станет регулярным - координировать его будут Министерство обороны и СНБО.

Дефекты оружия и контроль качества

Отдельно на Штабе подняли тему конкретных дефектов продукции, выявленных в ходе боевого применения. Зеленский подчеркнул важность обратной связи от военных к производителям.

"Важно, чтобы производители слышали такие отзывы и оперативно исправляли то, что необходимо", - отметил президент.

Он добавил, что уже назначил на завтра встречи с другими командирами корпусов - отзыв, по его словам, должен поступить от всей корпусной системы Сил обороны Украины.

Приоритеты до осени

Зеленский сообщил, что продолжит определять коррективы в оборонной стратегии и приоритеты в производстве и поставках техники в войска. Значительную часть внимания, по его словам, уделили вопросам противовоздушной обороны - и, соответственно, задачам для МИД и украинской дипломатии в целом.

"Украина должна войти в август максимально укрепленной и подготовиться к различным вариантам развития событий и поведения России осенью", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил участников совещания за откровенность и содержательность беседы, а также военных, удерживающих позиции на фронте.

Россия готовит новую волну мобилизации - сколько человек планируют призвать

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия готовится к новой волне мобилизации. По его словам, осенью Кремль планирует привлечь в армию около 500 тысяч человек для участия в войне против Украины.

Коваленко отметил, что часть мобилизованных могут отправлять на фронт уже в течение первых двух недель после призыва, чтобы компенсировать потери российских войск на востоке. Остальных, по его оценке, будут готовить не менее месяца с расчетом на возможное открытие нового направления боевых действий. Именно такой сценарий, по его словам, в настоящее время рассматривает российское военно-политическое руководство.

В то же время глава ЦПД предупредил, что ближайшие месяцы могут стать одним из самых сложных этапов войны для Украины. По его мнению, испытания ждут не только украинских военных, но и все государство в целом.

"У нас будет очень насыщенная осень и зима, и нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства", - предупредил он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил о баллистических ударах по предприятиям Киева. Он подчеркнул, что психологический расчет врага направлен именно на город, а не на конкретное производство. По его словам, во время последней атаки ракеты попали по старым заводам Киева.

Совладелец Fire Point Денис Штилерман обнародовал видео запуска неназванной украинской ракеты.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Одесская область стала приоритетной целью российских атак. По его данным, ночью против Украины было применено 96 средств атаки. Игнат перечислил, что враг использовал Х-59, Х-31П, "Оникс", Х-22, Shahed и баражующие боеприпасы "Бандероль".

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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