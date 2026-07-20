"Виконуючий обов'язки" — это калька: как правильно согласно правописанию

"Виконувач обов'язків" - это нормативная форма в украинском языке. Почему выражение является неправильным и как оформлять официальные документы.

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Исполняющий обязанности / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Почему "виконуючий обов'язки" - это ошибка

Как правильно называть временную должность

В официально-деловой речи и кадровых документах до сих пор часто встречается словосочетание "виконуючий обов'язки". Несмотря на распространенность, оно не соответствует нормам современного украинского литературного языка и является калькой с русского. Главред расскажет, как говорить правильно.

Почему "виконуючий" - это ошибка

Слово "виконуючий" образовано по образцу русского "исполняющий" и относится к активным причастиям настоящего времени на -учий (-ючий).

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Согласно § 32 "Правил правописания украинского языка", такие формы не являются типичными для современного украинского языка. Их употребление ограничено, а в большинстве случаев они считаются неестественными для украинской речи.

Как правильно сказать

Вместо калькованного выражения следует использовать нормативные украинские эквиваленты:

"виконувач обов'язків" ;

"тимчасовий виконувач обов'язків"

лицо, исполняющее обязанности.

В каком падеже употреблять название должности

После словосочетания "исполняющий обязанности" название должности следует употреблять в родительном падеже.

Правильно:

"виконувач обов'язків" директора;

"виконувач обов'язків" декана;

"виконувач обов'язків" начальника.

Именно такая форма соответствует нормам современного украинского языка.

Как правильно писать сокращение "в. о."

В официальных документах словосочетание "виконувач обов'язків"" обычно сокращают до "в. о.".

При оформлении документов следует помнить несколько правил:

после каждой буквы ставится точка;

между сокращениями оставляют пробел - в. о. ;

; внутри предложения пишут в. о. с маленькой буквы;

с маленькой буквы; в начале предложения или в реквизите "Подпись" используют В. о.

Соблюдение этих норм поможет избежать распространённых языковых ошибок и правильно оформлять официальные документы.

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Об источнике: Украинское правописание "Украинское правописание", одобренное Кабинетом Министров Украины и опубликованное Министерством образования и науки Украины. Он содержит действующие нормы украинского правописания, касающиеся орфографии, пунктуации, написания слов, употребления заглавной буквы, иностранных заимствований, собственных названий и других языковых правил. Документ является одним из основных нормативных источников для редакторов, журналистов, учителей, студентов и всех, кто работает с украинским языком.

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