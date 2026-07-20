"Виконуючий обов'язки" — это калька: как правильно согласно правописанию

Читайте в материале:
- Почему "виконуючий обов'язки" - это ошибка
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В официально-деловой речи и кадровых документах до сих пор часто встречается словосочетание "виконуючий обов'язки". Несмотря на распространенность, оно не соответствует нормам современного украинского литературного языка и является калькой с русского. Главред расскажет, как говорить правильно.
Почему "виконуючий" - это ошибка
Слово "виконуючий" образовано по образцу русского "исполняющий" и относится к активным причастиям настоящего времени на -учий (-ючий).
Согласно § 32 "Правил правописания украинского языка", такие формы не являются типичными для современного украинского языка. Их употребление ограничено, а в большинстве случаев они считаются неестественными для украинской речи.
Как правильно сказать
Вместо калькованного выражения следует использовать нормативные украинские эквиваленты:
"виконувач обов'язків";
"тимчасовий виконувач обов'язків"
лицо, исполняющее обязанности.
В каком падеже употреблять название должности
После словосочетания "исполняющий обязанности" название должности следует употреблять в родительном падеже.
Правильно:
"виконувач обов'язків" директора;
"виконувач обов'язків" декана;
"виконувач обов'язків" начальника.
Именно такая форма соответствует нормам современного украинского языка.
Как правильно писать сокращение "в. о."
В официальных документах словосочетание "виконувач обов'язків"" обычно сокращают до "в. о.".
При оформлении документов следует помнить несколько правил:
- после каждой буквы ставится точка;
- между сокращениями оставляют пробел - в. о.;
- внутри предложения пишут в. о. с маленькой буквы;
- в начале предложения или в реквизите "Подпись" используют В. о.
Соблюдение этих норм поможет избежать распространённых языковых ошибок и правильно оформлять официальные документы.
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Об источнике: Украинское правописание
"Украинское правописание", одобренное Кабинетом Министров Украины и опубликованное Министерством образования и науки Украины. Он содержит действующие нормы украинского правописания, касающиеся орфографии, пунктуации, написания слов, употребления заглавной буквы, иностранных заимствований, собственных названий и других языковых правил. Документ является одним из основных нормативных источников для редакторов, журналистов, учителей, студентов и всех, кто работает с украинским языком.
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