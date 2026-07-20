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Что носить вместо джинсов в жару: 3 варианта модных брюк на лето

Кристина Трохимчук
20 июля 2026, 16:45
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Легкие ткани и правильный крой помогут выглядеть стильно даже в самые жаркие дни.
Брюки на лето 2026 года
Брюки на лето 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, crazycatlady575, ellyfernandez_

Вы узнаете:

  • какие брюки носить летом вместо джинсов
  • какие модные брюки на лето 2026 стоит купить
  • каких летних трендов лучше избегать

В жару плотный деним уступает место лёгким тканям, которые позволяют чувствовать себя комфортно без ущерба для стиля. Главред расскажет, какие брюки станут лучшей альтернативой джинсам этим летом, а от каких моделей лучше отказаться.

Какие брюки носить вместо джинсов летом

Первой рекомендацией стилистки Яны Марковской стали свободные брюки из натуральных тканей. Поплин и хлопок хорошо пропускают воздух, поэтому прекрасно подходят для жаркой погоды. К тому же широкий крой остается одним из главных трендов сезона.

видео дня

"Начнём с свободных шаровар из невесомого поплина или хлопка. Белые модели работают как ваш личный кондиционер в жару, а чёрные мгновенно придают образу тот самый расслабленный французский шик. Ну, а вариант в насыщенном хаки мгновенно придаёт образу дух свободы и сафари, словно вы только что сошли с борта частного самолёта где-то посреди прерий", - объясняет эксперт.

Хлопковые брюки на лето 2026 года
Хлопковые брюки на лето 2026 / скриншот из видео

Как носить кружевные брюки в городе

Еще один тренд лета - вязаные фактуры и кружево. Такие модели выглядят эффектно, однако требуют правильной стилизации.

По словам эксперта, стоит придерживаться нескольких правил:

  • выбирать только прямой или свободный крой;
  • избегать моделей, плотно облегающих ноги;
  • в городе носить их с плотными шортами в тон;
  • дополнять образ длинной рубашкой или жакетом.

"Вязаные фактуры кроше и белое кружево придают образу интересную объемную текстуру, но требуют осторожности. Покупайте только прямой или свободный крой, ведь облегающие варианты мгновенно превратят ваш наряд в обычные леггинсы. Ну, и в городе носите их поверх плотных шорт в тон или прикрывайте бедра длинной рубашкой или жакетом. Зачем нам эти лишние инфаркты у прохожих?" - советует Марковская.

Летние вязаные брюки
Летние вязаные брюки / скриншот из видео

Какие летние брюки уже выходят из моды

Не все популярные модели одинаково практичны. Особенно это касается микротрендов, которые быстро исчезают с модной арены.

Стилистка советует не тратить деньги на брюки в стиле coquette с большим количеством рюшей и бантиков. На фото они могут выглядеть эффектно, однако в повседневной жизни часто теряют привлекательность.

"Брюки baby doll с рюшами и бантиками в стиле coquette. При 40 градусах в них не жарко, но давайте без иллюзий. Этот микротренд угаснет быстрее, чем вы доносите их до первой стирки", - подытоживает эксперт.

Брюки в стиле
Брюки в стиле "coquette" / скриншот из видео

Модные брюки на лето 2026 - советы стилиста:

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Об источнике: Яна Марковская

Яна Марковская - персональный стилист и популярный фэшн-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

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