Что носить вместо джинсов в жару: 3 варианта модных брюк на лето

Вы узнаете:
- какие брюки носить летом вместо джинсов
- какие модные брюки на лето 2026 стоит купить
- каких летних трендов лучше избегать
В жару плотный деним уступает место лёгким тканям, которые позволяют чувствовать себя комфортно без ущерба для стиля. Главред расскажет, какие брюки станут лучшей альтернативой джинсам этим летом, а от каких моделей лучше отказаться.
Какие брюки носить вместо джинсов летом
Первой рекомендацией стилистки Яны Марковской стали свободные брюки из натуральных тканей. Поплин и хлопок хорошо пропускают воздух, поэтому прекрасно подходят для жаркой погоды. К тому же широкий крой остается одним из главных трендов сезона.
"Начнём с свободных шаровар из невесомого поплина или хлопка. Белые модели работают как ваш личный кондиционер в жару, а чёрные мгновенно придают образу тот самый расслабленный французский шик. Ну, а вариант в насыщенном хаки мгновенно придаёт образу дух свободы и сафари, словно вы только что сошли с борта частного самолёта где-то посреди прерий", - объясняет эксперт.
Как носить кружевные брюки в городе
Еще один тренд лета - вязаные фактуры и кружево. Такие модели выглядят эффектно, однако требуют правильной стилизации.
По словам эксперта, стоит придерживаться нескольких правил:
- выбирать только прямой или свободный крой;
- избегать моделей, плотно облегающих ноги;
- в городе носить их с плотными шортами в тон;
- дополнять образ длинной рубашкой или жакетом.
"Вязаные фактуры кроше и белое кружево придают образу интересную объемную текстуру, но требуют осторожности. Покупайте только прямой или свободный крой, ведь облегающие варианты мгновенно превратят ваш наряд в обычные леггинсы. Ну, и в городе носите их поверх плотных шорт в тон или прикрывайте бедра длинной рубашкой или жакетом. Зачем нам эти лишние инфаркты у прохожих?" - советует Марковская.
Какие летние брюки уже выходят из моды
Не все популярные модели одинаково практичны. Особенно это касается микротрендов, которые быстро исчезают с модной арены.
Стилистка советует не тратить деньги на брюки в стиле coquette с большим количеством рюшей и бантиков. На фото они могут выглядеть эффектно, однако в повседневной жизни часто теряют привлекательность.
"Брюки baby doll с рюшами и бантиками в стиле coquette. При 40 градусах в них не жарко, но давайте без иллюзий. Этот микротренд угаснет быстрее, чем вы доносите их до первой стирки", - подытоживает эксперт.
Модные брюки на лето 2026 - советы стилиста:
Читайте также:
- Как часто нужно мыть голову - советы голливудской парикмахерши
- Секреты стиля Тины Кароль: как одевается звезда в соответствии с типом внешности
- Стилистка раскрыла секреты длины одежды, которые делают фигуру стройнее
Об источнике: Яна Марковская
Яна Марковская - персональный стилист и популярный фэшн-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред