Отставка Сырского: СМИ выяснили, кого рассматривают на должность главкома ВСУ

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/ Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский рассматривает вопрос об отставке главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. В Офисе президента и правительстве уже обсуждают конкретных кандидатов на эту должность. По информации источников LIGA.net, список претендентов насчитывает одиннадцать имен, а окончательное обсуждение может состояться уже сегодня.

Кого рассматривают на должность главнокомандующего ВСУ вместо Сырского

По словам собеседников LIGA.net в Офисе президента и правительстве, в настоящее время в игре находятся несколько кандидатур из силового блока. Издание называет командующего Объединёнными силами ВСУ Михаила Драпатого, командира Третьего армейского корпуса Сухопутных войск Андрея Билецкого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" полковника Игоря Оболенского.

В целом, по данным собеседников издания, список претендентов насчитывает одиннадцать фамилий. Обсуждение вопроса об отставке Сырского запланировано на заседании Штаба верховного главнокомандующего в 16:30.

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Александр Сырский / Главред - инфографика

Что официально заявил Генеральный штаб о возможной отставке Сирского

В то же время Генеральный штаб ВСУ в своем заявлении прямо опроверг слухи, распространившиеся в соцсетях и части СМИ, об отставке Сырского и начальника Генштаба генерал-лейтенанта Андрея Гнатова.

"Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности в соцсетях и некоторых СМИ, о якобы увольнении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского с должности, не соответствует действительности. Генерал Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности в должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает исполнять свои должностные обязанности. Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

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Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин также прокомментировал ситуацию журналистам, предостерег от поспешных выводов на основе анонимных источников.

"Не стоит ожидать назначений уже сегодня", - заявил Литвин. Он также призвал осторожно относиться к информации, которую распространяют анонимные Telegram-каналы.

Реакция Буданова и ЦПД

На фоне общественного резонанса с заявлением выступил и глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, призвав граждан к спокойствию и единству.

"Ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Понимаю людей, которые выражают свою позицию. Неравнодушие - это сила, которая поддерживает наше государство все эти годы. Позиция общества услышана. Ситуация решается профессионально, конструктивно и в интересах нашего государства. Поэтому прошу сохранять спокойствие. Дискуссия - нормальное явление для свободной страны. Важно, чтобы она и в дальнейшем проходила мирно, без провокаций, которые могли бы нанести ущерб национальной безопасности", - подчеркнул Буданов.

Он также призвал воздерживаться от конфликтов внутри страны, подчеркнув, что враг внимательно следит за внутренними дискуссиями.

"Призываю никого не оскорблять. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь. Давайте думать о нашей общей победе. Украина из этой ситуации выйдет обязательно сильнее. Работа идет. Результаты будут", - подытожил глава Офиса президента.

Буданов / Инфографика: Главред

Также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что попытки РФ использовать любые кадровые или политические споры внутри Украины обречены на провал.

"Единство - это основа сегодня. Россияне в очередной раз не понимают нашей ментальности и думают, что смогут нас расколоть. Не смогут, потому что все процессы мы осуществляем совместно с одной целью - уничтожение врага и принуждение его к завершению войны. Это объединяет нас всех. И это главное. Для нас всех Россия - враг. Все остальное - наши внутренние вопросы, а враг Россия - основа для всех", - отметил глава ЦПД.

ЦПД / Инфографика: Главред

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