Депутаты направили запрос Зеленскому относительно возможного увольнения Сырского

В запросе народные депутаты изложили несколько требований.

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Депутаты хотят направить Зеленскому запрос по поводу Сырского / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/osirskiy, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Железняк:

Депутаты инициировали запрос об увольнении Сырского

Для направления запроса Зеленскому инициативу должно поддержать парламентское большинство

Народные депутаты Украины инициировали запрос к президенту Владимиру Зеленскому об увольнении генерала Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. Он отметил, что решение относительно высшего командования Вооруженных Сил Украины принимает только президент, как главнокомандующий.

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Однако депутаты могут направить главе государства документ, который должны поддержать не менее 226 народных избранников.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

"Именно поэтому мы инициируем регистрацию запроса от народных депутатов с требованием: рассмотреть вопрос об увольнении генерала Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, рассмотреть вопрос о назначении нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат", - говорится в сообщении.

Также депутаты хотят инициировать введение процедуры регулярной отчетности высшего военного командования перед профильным комитетом Верховной Рады Украины в закрытом режиме с целью восстановления баланса демократического гражданского контроля.

Пост Ярослава Железняка о депутатском запросе / фото: скриншот

Назван сценарий отставки Сырского

Главред писал, что британское издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Офиса президента сообщило, что Владимир Зеленский после резкого обострения политической ситуации начал рассматривать возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По данным собеседника газеты, окончательное решение будет зависеть от того, удастся ли найти кандидатуру, которая обеспечит безболезненную передачу командования без рисков для обороны страны.

Президент уже планирует провести встречи с военными командирами, чтобы получить их оценку ситуации на фронте, а также провести собеседования с потенциальными претендентами на должность главнокомандующего.

Кадровые решения в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала широкий общественный резонанс и споры относительно причин такого кадрового решения.

Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетил пункт управления главнокомандующего Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. Встреча состоялась на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова.

Накануне Александр Сырский публично прокомментировал заявления бывшего министра обороны Михаила Федорова, который во время брифинга перед отставкой резко раскритиковал военное руководство и предложил кадровые изменения.

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О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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