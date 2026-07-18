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Можно ли стирать детскую одежду вместе со взрослой - ответ специалистов

Анна Косик
18 июля 2026, 16:50
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Специалисты рассказали, каких основных правил стирки детской одежды следует придерживаться.
детская одежда
Правила стирки детской одежды / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как подобрать средство для стирки детской одежды
  • Можно ли стирать взрослые и детские вещи в одной загрузке стиральной машины

Молодые родители иногда кипятят и стирают детскую одежду отдельно от других грязных вещей. Насколько правильно так поступать, рассказал детский врач Евгений Комаровский.

Главред узнал, что он объяснил, какие правила стирки детской одежды действительно имеют значение, а от каких устаревших привычек родителям можно отказаться.

видео дня

Нужно ли кипятить детскую одежду

По словам врача, современные условия значительно упростили родителям уход за детскими вещами, поэтому кипячение детской одежды не является обязательным.

Как правильно стирать детскую одежду

Комаровский советует в первую очередь выбирать специальные моющие средства, предназначенные для детской одежды. Также очень важно тщательно полоскать детские вещи. Для этого лучше запускать на стиральной машине дополнительные циклы полоскания.

Можно ли стирать детскую одежду вместе со взрослой

Как пишет Знай.UA, по словам педиатра и детского инфекциониста Анны Гриценко, стирать детскую одежду вместе со взрослой не рекомендуется.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

"Маленький ребенок пока находится в коляске и в основном не контактирует с улицей, животными и прочим, поэтому его одежда менее заражена. А вот взрослые контактируют повсюду: в лифте с инфицированным человеком, с животными на улице. Это, в свою очередь, повышает степень зараженности одежды взрослого человека, которая может передаваться на вещи малыша в стиральной машине, – пояснила врач.

Смотрите видео о детской одежде:

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О персоне: Евгений Комаровский

Евгений Комаровский - детский врач, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и телеведущий.

Методика доктора Комаровского по уходу и воспитанию ребенка отличается простотой, доступностью, эффективностью и адаптированностью к современным условиям и отечественной ментальности.

Автор многочисленных научных работ, а также научно-популярных статей и книг, самая известная из которых - "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников".

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