Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

Читайте в материале:
- Как засолить огурцы без уксуса
- Какие ингредиенты понадобятся
- Как правильно хранить заготовку
С наступлением лета украинские хозяйки активно занимаются консервацией и заготовкой овощей на зиму. Одним из самых простых и популярных способов сохранить свежесть и хрусткость огурцов является холодное соление. Этот метод не требует стерилизации банок с заготовкой, кипячения маринада или использования уксуса, что значительно упрощает процесс. Главред расскажет, как приготовить такие огурцы пошагово.
Рецептом традиционного холодного соления огурцов в трехлитровых банках поделились на YouTube-канале "Кулинарный мир". Авторы показали весь процесс приготовления, который легко повторить даже тем, кто только начинает заниматься домашней консервацией.
Какие ингредиенты понадобятся
Для одной трёхлитровой банки потребуется:
- свежие огурцы;
- 100 г поваренной соли;
- чеснок;
- корень и листья хрена;
- веточки укропа;
- листья вишни;
- холодная вода.
Видео о том, как засолить огурцы под капроновую крышку, можно посмотреть здесь:
Как правильно засолить огурцы
Перед засолкой огурцы рекомендуется замочить в холодной воде на два часа. Как отмечает автор рецепта, это помогает сделать их более хрустящими и устранить возможную горечь.
На дно чистой трёхлитровой банки выкладывают укроп, листья вишни и хрена. Затем плотно укладывают первый слой огурцов примерно до половины банки.
После этого добавляют очищенный корень хрена и зубчики чеснока. Банку полностью заполняют оставшимися огурцами.
Далее всыпают 100 граммов соли, сверху снова кладут листья хрена, вишни и соцветия укропа. В конце банку до самого верха заливают холодной водой и плотно закрывают капроновой крышкой.
Как хранить соленые огурцы
Готовую заготовку необходимо хранить только в прохладном тёмном месте - в погребе или холодильнике. В таких условиях огурцы постепенно квасятся естественным способом, остаются хрустящими и хорошо хранятся в течение всей зимы.
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Об источнике: канал "Кулинарный мир"
"Кулинарный мир" - украинский YouTube-канал, автором которого является Наталья. Канал посвящен приготовлению простых, домашних и доступных блюд на каждый день. Здесь публикуются пошаговые видеорецепты выпечки, салатов, закусок, заготовок на зиму, десертов и других блюд, которые легко повторить дома. Новые рецепты выходят регулярно и ориентированы как на начинающих, так и на опытных кулинаров.
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