Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

Холодное соление огурцов поможет легко заготовить овощи без стерилизации. Как приготовить хрустящие огурцы, используя только соль, зелень и воду.

https://glavred.info/recipes/hrustki-ogirki-pid-kapronovu-krishku-recept-yakiy-vdayetsya-vsim-10781597.html Ссылка скопирована

Соленые огурцы под капроновой крышкой / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как засолить огурцы без уксуса

Какие ингредиенты понадобятся

Как правильно хранить заготовку

С наступлением лета украинские хозяйки активно занимаются консервацией и заготовкой овощей на зиму. Одним из самых простых и популярных способов сохранить свежесть и хрусткость огурцов является холодное соление. Этот метод не требует стерилизации банок с заготовкой, кипячения маринада или использования уксуса, что значительно упрощает процесс. Главред расскажет, как приготовить такие огурцы пошагово.

Рецептом традиционного холодного соления огурцов в трехлитровых банках поделились на YouTube-канале "Кулинарный мир". Авторы показали весь процесс приготовления, который легко повторить даже тем, кто только начинает заниматься домашней консервацией.

видео дня

Какие ингредиенты понадобятся

Для одной трёхлитровой банки потребуется:

свежие огурцы;

100 г поваренной соли;

чеснок;

корень и листья хрена;

веточки укропа;

листья вишни;

холодная вода.

Видео о том, как засолить огурцы под капроновую крышку, можно посмотреть здесь:

Как правильно засолить огурцы

Перед засолкой огурцы рекомендуется замочить в холодной воде на два часа. Как отмечает автор рецепта, это помогает сделать их более хрустящими и устранить возможную горечь.

На дно чистой трёхлитровой банки выкладывают укроп, листья вишни и хрена. Затем плотно укладывают первый слой огурцов примерно до половины банки.

После этого добавляют очищенный корень хрена и зубчики чеснока. Банку полностью заполняют оставшимися огурцами.

Далее всыпают 100 граммов соли, сверху снова кладут листья хрена, вишни и соцветия укропа. В конце банку до самого верха заливают холодной водой и плотно закрывают капроновой крышкой.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Как хранить соленые огурцы

Готовую заготовку необходимо хранить только в прохладном тёмном месте - в погребе или холодильнике. В таких условиях огурцы постепенно квасятся естественным способом, остаются хрустящими и хорошо хранятся в течение всей зимы.

Читайте также:

Об источнике: канал "Кулинарный мир" "Кулинарный мир" - украинский YouTube-канал, автором которого является Наталья. Канал посвящен приготовлению простых, домашних и доступных блюд на каждый день. Здесь публикуются пошаговые видеорецепты выпечки, салатов, закусок, заготовок на зиму, десертов и других блюд, которые легко повторить дома. Новые рецепты выходят регулярно и ориентированы как на начинающих, так и на опытных кулинаров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред