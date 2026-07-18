Как вырастить огромный урожай помидоров: 7 секретов, о которых молчат соседи

Огородник с 10-летним опытом рассказал, как выбрать сорт, правильно поливать и подкармливать помидоры, чтобы собрать обильный урожай.

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Уход за помидорами - почему кусты гниют и не плодоносят / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как выбрать сорт помидоров для грядки или контейнера

Почему нерегулярный полив вредит урожаю томатов

Сколько раз подкармливать помидоры за сезон

Помидоры остаются самой популярной культурой на приусадебных участках, но именно при их выращивании огородники чаще всего допускают досадные агротехнические просчеты. Семь самых распространенных ошибок, из-за которых теряется часть урожая, разобрал автор популярного YouTube-канала S&K Greenhouse Джастин Лейн, который уже десять лет руководит семейным бизнесом садоводческих центров.

Главред выяснил, как увеличить урожай помидоров.

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Как выбрать сорт помидоров для открытого грунта и контейнеров

Первая ошибка касается выбора сорта. По словам эксперта, все помидоры делятся на два типа - детерминированные и индетерминированные, и путаница между ними часто приводит к разочарованию в конце сезона.

"Детерминированные помидоры по своей природе более кустистые и компактные. Они растут вертикально, примерно до 1,2 метра, и когда вертикальный рост останавливается, появляются боковые побеги. А вот томаты неопределенного (индетерминированного) типа - почти полная противоположность: они могут вырастать до 1,8, 3, а то и 3,5 метров в высоту", - пояснил Лейн.

Огородник советует ориентироваться на площадь участка при выборе сорта для посадки. "Я настоятельно рекомендую томаты детерминированного типа, если у вас мало места, поскольку они прекрасно растут в контейнерах и горшках", - отметил эксперт.

Каким должно быть расстояние между помидорами при посадке

Вторая распространенная ошибка - слишком плотная посадка кустов, которая провоцирует затенение и болезни. На своих приподнятых грядках Лейн соблюдает четкую дистанцию между растениями.

"Расстояние между ними составляет примерно 60 сантиметров, и я делаю это именно потому, что это индетерминированные сорта. В верхней части они станут очень густыми и пышными, и я не хочу, чтобы соседние растения затеняли друг друга", - рассказал специалист.

Не менее важна и правильная подвязка кустов - для индетерминированных сортов обычной решетки для томатов недостаточно. Огородник использует двухметровые дубовые колья, а для отдельных особенно растущих кустов даже соединяет по два колья вместе, чтобы опора достигала более 3,5 метров в высоту.

Смотрите видео о том, как правильно выращивать помидоры в открытом грунте:

Почему нерегулярный полив вредит томатам

Отдельный блок ошибок связан с поливом. Огородник подчеркивает, что поливать помидоры сверху - плохая идея, которая существенно увеличивает риск грибковых заболеваний.

"Помидоры особенно уязвимы к таким болезням, как фитофтороз. Когда вы поливаете их сверху, это приводит к намоканию листьев и избыточной влажности, а это - идеальная среда для размножения грибковых спор", - предупреждает Лейн.

Не менее важен регулярный график полива. Эксперт убежден, что помидоры не переносят резких перепадов влажности почвы.

"Помидоры любят стабильно влажную почву. Не стоит давать им полностью пересыхать, так как это может вызвать такие проблемы, как вершинная гниль плодов или потемнение цветков и их опадение еще до того, как они успеют завязаться", - отметил огородник.

Распространенное мнение о том, что верхушечная гниль возникает исключительно из-за недостатка кальция в почве, Лейн опровергает и объясняет истинный механизм проблемы.

"Часто можно услышать, что гниль верхушек плодов является следствием дефицита кальция. Однако на самом деле это чаще всего проблема транспортировки этого элемента: если ваши помидоры поглощают воду нерегулярно, они столь же нерегулярно усваивают и питательные вещества, в частности кальций. Именно этот сбой и приводит к развитию верхушечной гнили", - пояснил эксперт.

Как правильно обрезать листья помидоров для большого урожая

Еще одна ошибка, которую допускают даже опытные огородники, - чрезмерная обрезка листьев, которая обнажает плоды перед палящим солнцем. Лейн подробно описал последствия такого подхода.

"Чрезмерное солнечное облучение приведет к появлению на томатах солнечных ожогов. Их довольно легко распознать: на той части плода, куда попадают прямые лучи, появляется нечто вроде белого пятна или волдыря, а кожица в этом месте сильно истончается", - рассказал огородник.

Для детерминированных сортов эксперт советует обрезать только нижние ветки, касающиеся земли - именно через них болезнетворные бактерии легче всего попадают на растение во время полива или дождя.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Чем подкармливать помидоры во время цветения и плодоношения

Последний пункт касается подкормки, с которой также легко переусердствовать. Огородник поделился собственной схемой внесения удобрений в течение сезона.

"Обычно я подкармливаю свои помидоры два-три раза за сезон. Для этого отлично подойдет сбалансированное комплексное удобрение с равным соотношением элементов - например, с формулой NPK 10-10-10, где содержится по 10% азота, фосфора и калия", - рассказал Лейн.

Особое внимание эксперт уделяет жидким органическим удобрениям, в частности на основе рыбной эмульсии, которые, по его словам, действуют быстрее и безопаснее сухих смесей.

"Я обожаю это удобрение, потому что оно содержит много доступного азота, фосфора и калия. Оно жидкое и растворимое, поэтому попадает прямо к корням и действует почти мгновенно", - отметил огородник.

Вместе с тем Лейн предостерегает и от противоположной крайности - перекормки кустов, которая также оставляет заметные следы на растении.

"Вы поймёте, что переборщили с удобрениями, когда верхушки помидоров станут белыми или даже немного коричневыми из-за избытка солей. В таком случае очень важно немедленно и тщательно промыть почву большим количеством чистой воды, чтобы вымыть лишние вещества", - подытожил эксперт.

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Об источнике: S&K Greenhouse S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома. Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий. Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства. Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

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