Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как вырастить огромный урожай помидоров: 7 секретов, о которых молчат соседи

Юрий Берендий
18 июля 2026, 16:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Огородник с 10-летним опытом рассказал, как выбрать сорт, правильно поливать и подкармливать помидоры, чтобы собрать обильный урожай.
Как вырастить огромный урожай помидоров: 7 секретов, о которых молчат соседи
Уход за помидорами - почему кусты гниют и не плодоносят / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как выбрать сорт помидоров для грядки или контейнера
  • Почему нерегулярный полив вредит урожаю томатов
  • Сколько раз подкармливать помидоры за сезон

Помидоры остаются самой популярной культурой на приусадебных участках, но именно при их выращивании огородники чаще всего допускают досадные агротехнические просчеты. Семь самых распространенных ошибок, из-за которых теряется часть урожая, разобрал автор популярного YouTube-канала S&K Greenhouse Джастин Лейн, который уже десять лет руководит семейным бизнесом садоводческих центров.

Главред выяснил, как увеличить урожай помидоров.

видео дня

Как выбрать сорт помидоров для открытого грунта и контейнеров

Первая ошибка касается выбора сорта. По словам эксперта, все помидоры делятся на два типа - детерминированные и индетерминированные, и путаница между ними часто приводит к разочарованию в конце сезона.

"Детерминированные помидоры по своей природе более кустистые и компактные. Они растут вертикально, примерно до 1,2 метра, и когда вертикальный рост останавливается, появляются боковые побеги. А вот томаты неопределенного (индетерминированного) типа - почти полная противоположность: они могут вырастать до 1,8, 3, а то и 3,5 метров в высоту", - пояснил Лейн.

Огородник советует ориентироваться на площадь участка при выборе сорта для посадки. "Я настоятельно рекомендую томаты детерминированного типа, если у вас мало места, поскольку они прекрасно растут в контейнерах и горшках", - отметил эксперт.

Каким должно быть расстояние между помидорами при посадке

Вторая распространенная ошибка - слишком плотная посадка кустов, которая провоцирует затенение и болезни. На своих приподнятых грядках Лейн соблюдает четкую дистанцию между растениями.

"Расстояние между ними составляет примерно 60 сантиметров, и я делаю это именно потому, что это индетерминированные сорта. В верхней части они станут очень густыми и пышными, и я не хочу, чтобы соседние растения затеняли друг друга", - рассказал специалист.

Не менее важна и правильная подвязка кустов - для индетерминированных сортов обычной решетки для томатов недостаточно. Огородник использует двухметровые дубовые колья, а для отдельных особенно растущих кустов даже соединяет по два колья вместе, чтобы опора достигала более 3,5 метров в высоту.

Смотрите видео о том, как правильно выращивать помидоры в открытом грунте:

Почему нерегулярный полив вредит томатам

Отдельный блок ошибок связан с поливом. Огородник подчеркивает, что поливать помидоры сверху - плохая идея, которая существенно увеличивает риск грибковых заболеваний.

"Помидоры особенно уязвимы к таким болезням, как фитофтороз. Когда вы поливаете их сверху, это приводит к намоканию листьев и избыточной влажности, а это - идеальная среда для размножения грибковых спор", - предупреждает Лейн.

Не менее важен регулярный график полива. Эксперт убежден, что помидоры не переносят резких перепадов влажности почвы.

"Помидоры любят стабильно влажную почву. Не стоит давать им полностью пересыхать, так как это может вызвать такие проблемы, как вершинная гниль плодов или потемнение цветков и их опадение еще до того, как они успеют завязаться", - отметил огородник.

Распространенное мнение о том, что верхушечная гниль возникает исключительно из-за недостатка кальция в почве, Лейн опровергает и объясняет истинный механизм проблемы.

"Часто можно услышать, что гниль верхушек плодов является следствием дефицита кальция. Однако на самом деле это чаще всего проблема транспортировки этого элемента: если ваши помидоры поглощают воду нерегулярно, они столь же нерегулярно усваивают и питательные вещества, в частности кальций. Именно этот сбой и приводит к развитию верхушечной гнили", - пояснил эксперт.

Как правильно обрезать листья помидоров для большого урожая

Еще одна ошибка, которую допускают даже опытные огородники, - чрезмерная обрезка листьев, которая обнажает плоды перед палящим солнцем. Лейн подробно описал последствия такого подхода.

"Чрезмерное солнечное облучение приведет к появлению на томатах солнечных ожогов. Их довольно легко распознать: на той части плода, куда попадают прямые лучи, появляется нечто вроде белого пятна или волдыря, а кожица в этом месте сильно истончается", - рассказал огородник.

Для детерминированных сортов эксперт советует обрезать только нижние ветки, касающиеся земли - именно через них болезнетворные бактерии легче всего попадают на растение во время полива или дождя.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов
Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Чем подкармливать помидоры во время цветения и плодоношения

Последний пункт касается подкормки, с которой также легко переусердствовать. Огородник поделился собственной схемой внесения удобрений в течение сезона.

"Обычно я подкармливаю свои помидоры два-три раза за сезон. Для этого отлично подойдет сбалансированное комплексное удобрение с равным соотношением элементов - например, с формулой NPK 10-10-10, где содержится по 10% азота, фосфора и калия", - рассказал Лейн.

Особое внимание эксперт уделяет жидким органическим удобрениям, в частности на основе рыбной эмульсии, которые, по его словам, действуют быстрее и безопаснее сухих смесей.

"Я обожаю это удобрение, потому что оно содержит много доступного азота, фосфора и калия. Оно жидкое и растворимое, поэтому попадает прямо к корням и действует почти мгновенно", - отметил огородник.

Вместе с тем Лейн предостерегает и от противоположной крайности - перекормки кустов, которая также оставляет заметные следы на растении.

"Вы поймёте, что переборщили с удобрениями, когда верхушки помидоров станут белыми или даже немного коричневыми из-за избытка солей. В таком случае очень важно немедленно и тщательно промыть почву большим количеством чистой воды, чтобы вымыть лишние вещества", - подытожил эксперт.

Читайте также:

Об источнике: S&K Greenhouse

S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома.

Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий.

Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства.

Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
помидоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

18:05Война
Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

17:38Война
Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

15:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Под защитой ангелов: какие даты рождения считаются избранными свыше

Под защитой ангелов: какие даты рождения считаются избранными свыше

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

Последние новости

18:05

Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

17:46

Сорняки больше не вернутся: простой и быстрый способ удивит результатомВидео

17:38

Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

17:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — планы, Скорпионам — карьера

16:53

"Не могу встать": Яна Глущенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
16:50

Можно ли стирать детскую одежду вместе со взрослой — ответ специалистов

16:47

Супруги обменяли дом на участок в лесу: спустя год они нашли "сокровище"Видео

16:38

Как вырастить огромный урожай помидоров: 7 секретов, о которых молчат соседиВидео

16:36

Бунт в РФ против Путина: Сотник раскрыл главный сценарий и назвал условиеВидео

Реклама
16:29

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

16:04

Меладзе окончательно отказался от РФ и принял решение — детали

15:59

Случается раз в 100 лет: четырех знаков зодиака ждут большие перемены

15:51

Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

15:46

Как использовать просроченную крупу: полезные советы для дома и сада

15:45

"Задача выполнена": ВСУ зачистили от россиян большой город на Донбассе и подняли флаг

15:27

Гороскоп Таро на завтра 19 июля: Близнецам - баланс, Рыбам - закрыть глаза

15:22

Нужно ли выключать всю технику во время грозы – физик поставил точку в вопросеВидео

15:22

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

15:22

Рыба с человеческими зубами держит в страхе курорт: что грозит туристам

15:18

Секреты стиля Тины Кароль: как одевается звезда согласно типажу внешностиВидео

Реклама
15:10

Лысина у бабки: "облезлую" Повалий случайно засняли на улице в Москве

15:04

Украина поразила российский корабль "Светляк": Генштаб раскрыл подробности

15:00

Народные приметы 19 июля: что категорически запрещено поднимать с земли

14:58

Сорят деньгами направо и налево: три самых расточительных знака зодиака

14:41

"Научите ее танцевать": Лорак высмеяли за новую песню и не умение двигаться

14:10

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменитФото

14:06

"Выбили из колеи": Анджелина Джоли решилась на радикальные перемены

14:03

Розы пышно зацветут во второй раз: садовница раскрыла простой трюкВидео

13:54

Будет урожай до самых заморозков: что обязательно посадить на грядках в июле

13:53

Всего 3 секунды после стирки спасут стиральную машину от дорогого ремонта

13:44

Звезда российских сериалов полностью стала лысой

13:00

Скандальные "Кролики" поплатились за поддержку РФ: попали в "черный список"

12:43

Украина нанесла сокрушительный удар в 700 км от фронта: Зеленский раскрыл целиФотоВидео

12:42

Тайные страхи знаков зодиака: астрологи назвали главные фобии

12:30

РФ изменила тактику ночных атак: людей предупреждают о новой угрозе

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 19 июля: Лошадям - радость, Козлам - открытия

11:44

Есть погибшие и раненые: Россия атаковала корабль вблизи Одессы, что известно

11:21

Гороскоп на завтра, 19 июля: Овнам — ссора, Близнецам — неожиданность

11:20

Увидела ценник и замерла: находка из секонд-хенда принесла женщине $9000Видео

11:01

"Минус 10 лет": Шоптенко поразила изменениями после возвращения в Украину

Реклама
10:55

Любимые цветы можно размножить дома: 10 растений, которые легко вырастить из черенковВидео

10:36

Танкеры превращаются в глухие баржи: "Мадяр" раскрыл новые потери флота РФ

09:50

Черные пятна на листьях томатов: как победить опасный грибок и спасти урожайВидео

09:47

"Ходила на свидания": Горбачева раскрыла, где ищет "женихов" после развода

09:29

Отставка Федорова потрясла Украину: что раскрылось после увольнения

09:25

На аэродроме "Гвардейское" раздалось более 20 взрывов - детали атаки в КрымуВидео

08:46

Денежный поток усилится: судьба готовит щедрый подарок четырем знакам

07:55

Астрологи назвали слабость каждого знака зодиака - она мешает добиться успеха

07:39

Под Москвой – масштабный пожар: дроны разнесли нефтебазу и складыФото

06:00

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять