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"Выбили из колеи": Анджелина Джоли решилась на радикальные перемены

Кристина Трохимчук
18 июля 2026, 14:06
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Анджелина Джоли навсегда покидает Лос-Анджелес ради путешествий с повзрослевшими детьми.
Анджелина Джоли уезжает из США
Анджелина Джоли уезжает из США / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Анджелина Джоли уедет из Лос-Анджелеса
  • Как к переезду относятся дети звезды

Известная американская актриса Анджелина Джоли готовится к масштабным переменам в своей жизни. Голливудская звезда приняла окончательное решение покинуть Лос-Анджелес, в котором ее долгие годы удерживали семейные обязательства, сообщает People.

Переломный момент наступил после того, как младшие наследники 51-летней знаменитости, близнецы Нокс и Вивьен, отпраздновали свое 18-летие. Вместе со своей большой семьей Анджелина планирует активно открывать для себя новые страны и посвятить жизнь путешествиям.

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Анджелина Джоли - дети
Все дети Анджелины Джоли стали совершеннолетними / фото: ua.depositphotos.com

Примечательно, что инициатива сменить обстановку исходит не только от самой актрисы - ее горячо поддерживают и повзрослевшие наследники. В одном из своих интервью Джоли откровенно рассказала, что именно крепкое плечо детей помогло ей вернуть внутреннюю опору после тяжелого жизненного периода. Более того, наследники активно подталкивают ее к переменам.

"Думаю, что мой боевой дух наконец-то вернулся. Я на некоторое время его утратила. Меня немного выбили из колеи, и он возвращается во многом благодаря моим детям, которые теперь повзрослели и поддерживают меня. Моим детям почти всем по 18, поэтому теперь они хотят видеть, как я путешествую по миру, хотят, чтобы я выходила на улицу и занималась чем-то новым", - поделилась Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - где будет жить / ua.depositphotos.com

Инсайдеры сообщают, что для Джоли благополучие и развитие детей всегда оставались главным приоритетом. Она стремилась воспитать их гражданами мира, давая возможность знакомиться с самыми разными культурами. Инсайдеры утверждают, что актриса буквально считала дни до того момента, когда ее дети повзрослеют и им больше не понадобится разрешение Брэда Питта для путешествий за границу.

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Ранее Главред сообщал, что участники известного комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко официально стали персонами нон грата в Латвии. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии.

Также Елена Шоптенко, которая сейчас живет за границей, временно вернулась в Киев. Звезда призналась, что уже долгое время ведет изнурительную борьбу с розацеа и впервые решилась на косметологические процедуры.

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О персоне: Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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