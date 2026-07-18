"Выбили из колеи": Анджелина Джоли решилась на радикальные перемены

Вы узнаете:
- Анджелина Джоли уедет из Лос-Анджелеса
- Как к переезду относятся дети звезды
Известная американская актриса Анджелина Джоли готовится к масштабным переменам в своей жизни. Голливудская звезда приняла окончательное решение покинуть Лос-Анджелес, в котором ее долгие годы удерживали семейные обязательства, сообщает People.
Переломный момент наступил после того, как младшие наследники 51-летней знаменитости, близнецы Нокс и Вивьен, отпраздновали свое 18-летие. Вместе со своей большой семьей Анджелина планирует активно открывать для себя новые страны и посвятить жизнь путешествиям.
Примечательно, что инициатива сменить обстановку исходит не только от самой актрисы - ее горячо поддерживают и повзрослевшие наследники. В одном из своих интервью Джоли откровенно рассказала, что именно крепкое плечо детей помогло ей вернуть внутреннюю опору после тяжелого жизненного периода. Более того, наследники активно подталкивают ее к переменам.
"Думаю, что мой боевой дух наконец-то вернулся. Я на некоторое время его утратила. Меня немного выбили из колеи, и он возвращается во многом благодаря моим детям, которые теперь повзрослели и поддерживают меня. Моим детям почти всем по 18, поэтому теперь они хотят видеть, как я путешествую по миру, хотят, чтобы я выходила на улицу и занималась чем-то новым", - поделилась Анджелина Джоли.
Инсайдеры сообщают, что для Джоли благополучие и развитие детей всегда оставались главным приоритетом. Она стремилась воспитать их гражданами мира, давая возможность знакомиться с самыми разными культурами. Инсайдеры утверждают, что актриса буквально считала дни до того момента, когда ее дети повзрослеют и им больше не понадобится разрешение Брэда Питта для путешествий за границу.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что участники известного комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко официально стали персонами нон грата в Латвии. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии.
Также Елена Шоптенко, которая сейчас живет за границей, временно вернулась в Киев. Звезда призналась, что уже долгое время ведет изнурительную борьбу с розацеа и впервые решилась на косметологические процедуры.
Читайте также:
- В РФ скончалась жена КВН-щика Маслякова: что с ней случилось
- Принцу Гарри стали известны секретные подробности о здоровье Короля
- Никитюк показала маленького сына на отдыхе
О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред