Можно ли продавать свадебное платье: народная мудрость и советы учёных

Продать свадебное платье или оставить его дома - почему народные приметы предостерегали от такого шага и как это объясняют психологи.

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Можно ли продавать свадебное платье / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Можно ли продавать свадебное платье

Почему предки запрещали это делать

Вопрос о том, стоит ли продавать свадебное платье после торжества, давно вызывает споры. Для одних это бесценная семейная реликвия, а для других - дорогая вещь, которая только занимает место в шкафу и может принести дополнительные средства молодой семье. Так можно ли продавать свадебное платье после свадьбы? Главред разобрался, что об этом говорят народные приметы и психологи.

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Почему, согласно приметам, нельзя продавать свадебное платье

Как сообщаетРБК-Украина, в древности свадебное платье считалось особой вещью, которая хранит энергетику супругов. Именно поэтому его не рекомендовали продавать, дарить или даже давать примерить другим.

Верили, что вместе с платьем можно отдать семейное счастье

Согласно народным поверьям, продажа или передача свадебного платья другому человеку могла привести к потере семейного благополучия, любви и согласия в супружеской жизни.

Оберег от зависти и сглаза

После свадьбы платье обычно хранили в укромном месте. Предки верили, что через него недоброжелатели могут сглазить молодую семью или навредить её счастью.

Когда разрешалось передавать платье

Единственным исключением считалась передача свадебного платья от матери к дочери. Однако это делали только при условии, что брак матери был счастливым и крепким.

Почему нельзя отдавать свадебную фату

Если в отношении платья существовали определенные исключения, то свадебную фату народные приметы запрещали отдавать ни при каких обстоятельствах. Её считали сильным оберегом, защищающим женщину, семейное благополучие и будущих детей.

Почему возникла такая приметка

Исследователи считают, что многие старинные суеверия имеют вполне практическое объяснение. Когда-то качественные ткани были дорогими и труднодоступными, поэтому свадебное платье берегли как ценную вещь, которую можно было передать следующим поколениям.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Что говорят психологи

Сегодня решение о продаже свадебного платья каждая женщина принимает самостоятельно. Психологи советуют в первую очередь прислушиваться к собственным эмоциям.

Если мысль о продаже вызывает тревогу, страх или внутренний дискомфорт, лучше не спешить избавляться от наряда. Постоянные переживания из-за возможного "нарушения приметы" могут негативно влиять на эмоциональное состояние.

Если же свадебное платье не имеет для вас особого символического значения и вы хотите лишь освободить место или вернуть часть потраченных средств, его можно продать без лишних сомнений. Ведь крепкий брак зависит от взаимного уважения, доверия и поддержки, а не от того, где хранится свадебное платье.

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