Какие платья стройнят фигуру: тренды 2026 для силуэта, словно у статуэтки

Вы узнаете:
- Какие платья делают фигуру стройнее
- Какие фасоны платьев скрывают недостатки
- Какие модные платья на лето 2026 помогут выглядеть стройнее
Летнее платье может не только обеспечить комфорт в жару, но и визуально скорректировать пропорции фигуры. Правильно подобранный фасон помогает вытянуть силуэт, скрыть нюансы и сделать образ более гармоничным. Главред расскажет о моделях, которые лучше всего справляются с этой задачей.
Какие платья скрывают недостатки фигуры
Одним из самых универсальных решений стилистка Яна Марковская называет сдержанные платья. Речь идет о платьях-жакетах, платьях-рубашках и свободных моделях на запах, которые идут любому типу фигуры.
"Платья-жакеты, рубашки и свободные модели на запах. Они работают как гениальные архитекторы вашего тела. Где нужно — подчеркнут, а где нужно — деликатно замаскируют лишнее. Это безупречный лаконичный фон для любых украшений. Поэтому вы будете выглядеть одинаково дорого и на деловой встрече, и на уютной террасе в выходной", — отметила Марковская.
Такие фасоны формируют правильные пропорции и не перегружают образ лишними деталями.
Платье-комбинация
Еще один актуальный вариант — платья-комбинации и модели на тонких бретелях. Они давно стали частью базового летнего гардероба и остаются символом легкой элегантности.
"Изящные платья на тонких бретелях и комбинации. Бельевой стиль давно вышел из категории мимолетных трендов и стал надежной базой на лето. Настоящий шелк или качественный сатин в тандеме с мужским пиджаком — это чистая непринужденная сексуальность. Главное правило — держитесь подальше от дешевого полиэстерового блеска, если не планируете выглядеть как атласная занавеска из актового зала", — посоветовала стилистка.
Именно качественные ткани позволяют такому фасону выглядеть дорого и изящно.
Маленькое черное платье
Классическое черное платье остается одним из лучших способов выглядеть стройнее и элегантнее. Его преимущество заключается в универсальности и способности легко адаптироваться к различным ситуациям.
"Маленькое черное платье, которое легко адаптируется к любым планам. Сама по себе она остается базовой константой гардероба. Но стоит добавить акцентную обувь или крупные украшения, и вы мгновенно превращаетесь из расслабленной туристки в главную гостью этой вечеринки", — пояснила Марковская.
Какие платья подходят невысоким девушкам
Настоящим фаворитом стилистка называет платье-колонну. Именно этот фасон помогает создать эффект более высокого роста и стройной фигуры.
"То самое платье-колонна, которое умеет творить визуальную магию. Это прямой, изящный силуэт макси, создающий четкую вертикаль. Оно мгновенно собирает образ, добавляет несколько сантиметров к росту и автоматически выравнивает осанку, даже если на вас обычные тапочки на плоской подошве", — подытожила специалист.
Именно вертикальные линии и лаконичный крой делают платье-колонну одним из лучших вариантов для тех, кто хочет визуально вытянуть силуэт.
Натуральные ткани делают образ более дорогостоящим
Для жаркой погоды Марковская рекомендует обратить внимание на лен и органический хлопок. Эти материалы не только комфортны, но и придают образу изысканность.
"Роскошь натуральных материалов — лен и органический хлопок. Сама фактура этих тканей на подсознательном уровне передает утонченный вкус и уважение к себе. В 40-градусную жару они дарят долгожданную прохладу, поэтому вы будете выглядеть безупречно, пока другие героически испытывают свой организм на прочность в искусственных тканях", — подчеркнула эксперт.
Натуральные ткани также помогают создать более лёгкий и вытянутый силуэт.
Тренды платьев на лето 2026 — советы стилиста:
@gozhe_style Эти 5 платьев никогда не выйдут из моды и выглядят как дорогой эксклюзив! ? Вкладывайте средства в летний гардероб 2026 с умом. ? Топ-5 платьев на долгие годы: * Платья-рубашки и с завязками — безупречно корректируют фигуру и создают правильные линии. * Шёлковые комбинации — сочетайте с мужским жакетом. Главное, чтобы ткань не выглядела как дешёвая атласная занавеска. * Натуральный лен и хлопок — благородные фактуры, дарящие прохладу в жару. * Маленькое чёрное платье — базовая вещь, которая с правильными аксессуарами мгновенно превращается в вечерний наряд. * Платье-колонна — волшебный силуэт макси, который визуально удлиняет рост и скрывает лишние сантиметры даже при плоской фигуре. ? Какое платье покорило ваше сердце, а что вы никогда не наденете? #платьелето#платье#базовыйгардероб#тренды#советыстилиста♬ оригинальная аудиозапись — ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТ
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Об авторе: Яна Марковская
Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.
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