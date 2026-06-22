Какие платья стройнят фигуру: тренды 2026 для силуэта, словно у статуэтки

Стилист Яна Марковская назвала фасоны платьев, которые визуально удлиняют силуэт и помогают выглядеть стройнее.

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Платья на лето 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, csxanda18, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие платья делают фигуру стройнее

Какие фасоны платьев скрывают недостатки

Какие модные платья на лето 2026 помогут выглядеть стройнее

Летнее платье может не только обеспечить комфорт в жару, но и визуально скорректировать пропорции фигуры. Правильно подобранный фасон помогает вытянуть силуэт, скрыть нюансы и сделать образ более гармоничным. Главред расскажет о моделях, которые лучше всего справляются с этой задачей.

Какие платья скрывают недостатки фигуры

Одним из самых универсальных решений стилистка Яна Марковская называет сдержанные платья. Речь идет о платьях-жакетах, платьях-рубашках и свободных моделях на запах, которые идут любому типу фигуры.

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"Платья-жакеты, рубашки и свободные модели на запах. Они работают как гениальные архитекторы вашего тела. Где нужно — подчеркнут, а где нужно — деликатно замаскируют лишнее. Это безупречный лаконичный фон для любых украшений. Поэтому вы будете выглядеть одинаково дорого и на деловой встрече, и на уютной террасе в выходной", — отметила Марковская.

Такие фасоны формируют правильные пропорции и не перегружают образ лишними деталями.

Платье на завязках / скриншот из видео

Платье-комбинация

Еще один актуальный вариант — платья-комбинации и модели на тонких бретелях. Они давно стали частью базового летнего гардероба и остаются символом легкой элегантности.

"Изящные платья на тонких бретелях и комбинации. Бельевой стиль давно вышел из категории мимолетных трендов и стал надежной базой на лето. Настоящий шелк или качественный сатин в тандеме с мужским пиджаком — это чистая непринужденная сексуальность. Главное правило — держитесь подальше от дешевого полиэстерового блеска, если не планируете выглядеть как атласная занавеска из актового зала", — посоветовала стилистка.

Именно качественные ткани позволяют такому фасону выглядеть дорого и изящно.

Платье-комбинация / скриншот из видео

Маленькое черное платье

Классическое черное платье остается одним из лучших способов выглядеть стройнее и элегантнее. Его преимущество заключается в универсальности и способности легко адаптироваться к различным ситуациям.

"Маленькое черное платье, которое легко адаптируется к любым планам. Сама по себе она остается базовой константой гардероба. Но стоит добавить акцентную обувь или крупные украшения, и вы мгновенно превращаетесь из расслабленной туристки в главную гостью этой вечеринки", — пояснила Марковская.

Маленькое черное платье / скриншот из видео

Какие платья подходят невысоким девушкам

Настоящим фаворитом стилистка называет платье-колонну. Именно этот фасон помогает создать эффект более высокого роста и стройной фигуры.

"То самое платье-колонна, которое умеет творить визуальную магию. Это прямой, изящный силуэт макси, создающий четкую вертикаль. Оно мгновенно собирает образ, добавляет несколько сантиметров к росту и автоматически выравнивает осанку, даже если на вас обычные тапочки на плоской подошве", — подытожила специалист.

Именно вертикальные линии и лаконичный крой делают платье-колонну одним из лучших вариантов для тех, кто хочет визуально вытянуть силуэт.

Платье-колонна / скриншот из видео

Натуральные ткани делают образ более дорогостоящим

Для жаркой погоды Марковская рекомендует обратить внимание на лен и органический хлопок. Эти материалы не только комфортны, но и придают образу изысканность.

"Роскошь натуральных материалов — лен и органический хлопок. Сама фактура этих тканей на подсознательном уровне передает утонченный вкус и уважение к себе. В 40-градусную жару они дарят долгожданную прохладу, поэтому вы будете выглядеть безупречно, пока другие героически испытывают свой организм на прочность в искусственных тканях", — подчеркнула эксперт.

Натуральные ткани также помогают создать более лёгкий и вытянутый силуэт.

Тренды платьев на лето 2026 — советы стилиста:

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Об авторе: Яна Марковская Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

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