Как выглядеть дорого летом 2026: секреты роскошных образов из базовых вещей

Вы узнаете:
- как выглядеть дорого летом без значительных затрат
- какие цвета создают эффект роскошного образа
- как использовать стиль сафари в летнем гардеробе
Летний гардероб может выглядеть дорого и изысканно даже без дизайнерских вещей. Часто главную роль играют правильные цветовые сочетания, качественные фактуры и удачно подобранные силуэты. Главред расскажет о нескольких простых приёмах, которые помогут создать эффектный образ на каждый день.
Сочетание белого и коричневого
Стилистка Катя Фаустова считает, что одним из самых элегантных решений для лета остается сочетание белого и коричневого цветов. Такое сочетание ассоциируется со сдержанной роскошью и всегда выглядит актуально.
"Сочетание белого и коричневого. Это всегда выглядит благородно и элегантно. Белый верх плюс коричневый низ, или наоборот, — это беспроигрышная классика. Особенно красиво смотрятся белые брюки или юбка в сочетании с шоколадным топом", — отметила Фаустова.
Такие цвета особенно эффектно смотрятся на натуральных тканях и прекрасно подходят как для городских, так и для курортных образов.
Белый монохромный образ
Тотально-белый аутфит уже давно считается одним из самых простых способов выглядеть дорого. При этом не обязательно покупать сложные дизайнерские вещи.
"Монохромный белый образ всегда выглядит престижно. Даже простая белая футболка с белыми джинсами может выглядеть очень дорого и престижно", — подчеркнула стилистка.
Главное правило — аккуратность, качественные материалы и правильный крой вещей.
Шёлк и сатин
Фактура ткани часто влияет на общее впечатление от образа даже больше, чем сложный крой или дорогие аксессуары. Именно поэтому стилисты советуют обратить внимание на сатиновые и шелковые вещи.
"Вещи из шелка и сатина всегда придают образу роскошь. Самый простой вариант — это сатиновые брюки или юбка в сочетании с базовым топом. Это может быть топ, футболка, жакет или жилет", — пояснила эксперт.
Такие вещи легко вписать в базовый гардероб и сочетать с повседневной одеждой.
Длина макси
Еще один модный прием для создания дорогого образа — удлиненные силуэты. Они придают элегантность и визуально вытягивают фигуру.
"Максимальная длина. Длинные платья, юбки или брюки, едва касающиеся пола, всегда выглядят очень изысканно", — отметила Фаустова.
Особенно актуальны такие модели будут в летних вечерних и отпускных образах.
Стиль сафари
Летом 2026 года актуальным остается и стиль сафари, который сочетает в себе комфорт, натуральные ткани и благородную цветовую гамму.
"Стиль сафари. Во-первых, утилитарный стиль снова набирает популярность. Во-вторых, натуральные ткани и природные оттенки всегда выглядят дорого. Это хаки, бежевый, молочный, песочный, коричневый", — подытожила стилистка.
Именно такие цвета и фактуры помогают создавать стильные образы, которые выглядят дорого независимо от бюджета.
Элегантный летний гардероб — советы стилиста:
Вас может заинтересовать:
- Что носить вместо скучной футболки летом: стильные решения на каждый день
- Почему стресс вызывает выпадение волос: как этому предотвратить
- Кольца на ногах и жемчуг: дизайнер назвал главные аксессуары лета
Об авторе: Катерина Фаустова
Екатерина Фаустова — персональный стилист из Киева, работающая как очно, так и в онлайн-формате. Эксперт специализируется на анализе гардероба, сопровождении во время шопинга и создании индивидуальных капсульных коллекций. Своим профессиональным опытом, примерами стильных образов и закулисной жизнью (включая сотрудничество с телевидением) Екатерина активно делится в Instagram, TikTok и других социальных сетях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред