Как выглядеть дорого летом 2026: секреты роскошных образов из базовых вещей

Стилист Катя Фаустова поделилась простыми модными приёмами, которые помогут сделать летний гардероб более престижным и элегантным.

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Летние образы, которые выглядят дорого / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, lynatik555, скриншот из видео

Вы узнаете:

как выглядеть дорого летом без значительных затрат

какие цвета создают эффект роскошного образа

как использовать стиль сафари в летнем гардеробе

Летний гардероб может выглядеть дорого и изысканно даже без дизайнерских вещей. Часто главную роль играют правильные цветовые сочетания, качественные фактуры и удачно подобранные силуэты. Главред расскажет о нескольких простых приёмах, которые помогут создать эффектный образ на каждый день.

Сочетание белого и коричневого

Стилистка Катя Фаустова считает, что одним из самых элегантных решений для лета остается сочетание белого и коричневого цветов. Такое сочетание ассоциируется со сдержанной роскошью и всегда выглядит актуально.

видео дня

"Сочетание белого и коричневого. Это всегда выглядит благородно и элегантно. Белый верх плюс коричневый низ, или наоборот, — это беспроигрышная классика. Особенно красиво смотрятся белые брюки или юбка в сочетании с шоколадным топом", — отметила Фаустова.

Такие цвета особенно эффектно смотрятся на натуральных тканях и прекрасно подходят как для городских, так и для курортных образов.

Бело-шоколадный образ / фото: instagram.com, insidemylune

Белый монохромный образ

Тотально-белый аутфит уже давно считается одним из самых простых способов выглядеть дорого. При этом не обязательно покупать сложные дизайнерские вещи.

"Монохромный белый образ всегда выглядит престижно. Даже простая белая футболка с белыми джинсами может выглядеть очень дорого и престижно", — подчеркнула стилистка.

Главное правило — аккуратность, качественные материалы и правильный крой вещей.

Белый образ на лето / фото: pinterest.com, phuongthao1109

Шёлк и сатин

Фактура ткани часто влияет на общее впечатление от образа даже больше, чем сложный крой или дорогие аксессуары. Именно поэтому стилисты советуют обратить внимание на сатиновые и шелковые вещи.

"Вещи из шелка и сатина всегда придают образу роскошь. Самый простой вариант — это сатиновые брюки или юбка в сочетании с базовым топом. Это может быть топ, футболка, жакет или жилет", — пояснила эксперт.

Такие вещи легко вписать в базовый гардероб и сочетать с повседневной одеждой.

Атласное платье / фото: instagram.com, maary.ko

Длина макси

Еще один модный прием для создания дорогого образа — удлиненные силуэты. Они придают элегантность и визуально вытягивают фигуру.

"Максимальная длина. Длинные платья, юбки или брюки, едва касающиеся пола, всегда выглядят очень изысканно", — отметила Фаустова.

Особенно актуальны такие модели будут в летних вечерних и отпускных образах.

Платье макси / фото: pinterest.com, jessica01721

Стиль сафари

Летом 2026 года актуальным остается и стиль сафари, который сочетает в себе комфорт, натуральные ткани и благородную цветовую гамму.

"Стиль сафари. Во-первых, утилитарный стиль снова набирает популярность. Во-вторых, натуральные ткани и природные оттенки всегда выглядят дорого. Это хаки, бежевый, молочный, песочный, коричневый", — подытожила стилистка.

Именно такие цвета и фактуры помогают создавать стильные образы, которые выглядят дорого независимо от бюджета.

Элегантный летний гардероб — советы стилиста:

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Об авторе: Катерина Фаустова Екатерина Фаустова — персональный стилист из Киева, работающая как очно, так и в онлайн-формате. Эксперт специализируется на анализе гардероба, сопровождении во время шопинга и создании индивидуальных капсульных коллекций. Своим профессиональным опытом, примерами стильных образов и закулисной жизнью (включая сотрудничество с телевидением) Екатерина активно делится в Instagram, TikTok и других социальных сетях.

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