Что надеть вместо скучной футболки летом: стильные варианты на каждый день

Модель и модный инфлюенсер Мария Томнюк назвала вещи, которые сделают летний гардероб более актуальным и стильным.

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Чем заменить футболку — мода лета 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, jamx818, скриншот из видео

Вы узнаете:

что носить вместо футболки летом 2026

какие модные топы на лето 2026 выбирают модницы

как создать стильный летний образ из базовых вещей

Хотя базовая футболка остается универсальной вещью, в новом сезоне стилисты и модные инфлюенсеры предлагают обратить внимание на более интересные альтернативы. Главред расскажет, какие топы помогут сделать даже самый простой образ более выразительным, женственным и трендовым.

Жилеты и корсеты — главный тренд лета 2026

Одной из самых актуальных альтернатив обычной футболке в этом сезоне стали жилеты и корсеты. Модель и фэшн-инфлюенсер Мария Томнюк считает, что они легко сочетаются с джинсами, юбками или классическими брюками и мгновенно делают образ более продуманным.

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"Летом 2026 года вместо футболок модницы будут носить вот это — жилеты и корсеты. И даже с базовыми джинсами образ сразу будет выглядеть гораздо интереснее", — отметила Томнюк.

Такие вещи прекрасно подходят как для повседневных выходов, так и для вечерних образов.

Жилеты и корсеты на лето / скриншот из видео

Фактурные топы

Еще одним трендом лета стали топы с интересной фактурой. Особенно актуальными остаются модели из трикотажа и атласа, которые придают образу элегантность и изысканность.

"Фактурные топы из трикотажа или атласа. Они придают образу женственности и визуально делают его более дорогостоящим", — подчеркнула фэшн-инфлюенсерка.

Такие топы легко сочетаются как с джинсами, так и с более классическими элементами гардероба.

Модные топы на лето 2026 / скриншот из видео

Поло

Для тех, кто ценит комфорт и практичность, отличным выбором станет поло. Эта вещь остается актуальной уже несколько сезонов подряд и уверенно закрепилась среди главных трендов.

"Поло — это идеальная альтернатива футболке. Оно так же универсально и сочетается с любым низом", — пояснила эксперт.

Поло одинаково удачно смотрится с джинсами, шортами, юбками и классическими брюками.

Поло — стиль на лето 2026 / скриншот из видео

Рубашка

Не теряют популярности и рубашки. Они помогают создавать многослойные образы даже в теплое время года и придают аутфиту элегантности.

"Рубашка — летом это выглядит особенно стильно. Может быть как с коротким, так и с длинным рукавом", — подытожила Томнюк.

Льняные, хлопковые или полупрозрачные модели станут прекрасным дополнением к летнему гардеробу и легко заменят привычную футболку.

Модная рубашка на лето 2026 / скриншот из видео

Стильный летний гардероб 2026 — советы эксперта:

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Об авторе: Мария Томнюк Мария Томнюк — модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Дает своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.

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