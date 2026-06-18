Что надеть вместо скучной футболки летом: стильные варианты на каждый день

Вы узнаете:
- что носить вместо футболки летом 2026
- какие модные топы на лето 2026 выбирают модницы
- как создать стильный летний образ из базовых вещей
Хотя базовая футболка остается универсальной вещью, в новом сезоне стилисты и модные инфлюенсеры предлагают обратить внимание на более интересные альтернативы. Главред расскажет, какие топы помогут сделать даже самый простой образ более выразительным, женственным и трендовым.
Жилеты и корсеты — главный тренд лета 2026
Одной из самых актуальных альтернатив обычной футболке в этом сезоне стали жилеты и корсеты. Модель и фэшн-инфлюенсер Мария Томнюк считает, что они легко сочетаются с джинсами, юбками или классическими брюками и мгновенно делают образ более продуманным.
"Летом 2026 года вместо футболок модницы будут носить вот это — жилеты и корсеты. И даже с базовыми джинсами образ сразу будет выглядеть гораздо интереснее", — отметила Томнюк.
Такие вещи прекрасно подходят как для повседневных выходов, так и для вечерних образов.
Фактурные топы
Еще одним трендом лета стали топы с интересной фактурой. Особенно актуальными остаются модели из трикотажа и атласа, которые придают образу элегантность и изысканность.
"Фактурные топы из трикотажа или атласа. Они придают образу женственности и визуально делают его более дорогостоящим", — подчеркнула фэшн-инфлюенсерка.
Такие топы легко сочетаются как с джинсами, так и с более классическими элементами гардероба.
Поло
Для тех, кто ценит комфорт и практичность, отличным выбором станет поло. Эта вещь остается актуальной уже несколько сезонов подряд и уверенно закрепилась среди главных трендов.
"Поло — это идеальная альтернатива футболке. Оно так же универсально и сочетается с любым низом", — пояснила эксперт.
Поло одинаково удачно смотрится с джинсами, шортами, юбками и классическими брюками.
Рубашка
Не теряют популярности и рубашки. Они помогают создавать многослойные образы даже в теплое время года и придают аутфиту элегантности.
"Рубашка — летом это выглядит особенно стильно. Может быть как с коротким, так и с длинным рукавом", — подытожила Томнюк.
Льняные, хлопковые или полупрозрачные модели станут прекрасным дополнением к летнему гардеробу и легко заменят привычную футболку.
Стильный летний гардероб 2026 — советы эксперта:
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Об авторе: Мария Томнюк
Мария Томнюк — модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Дает своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.
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