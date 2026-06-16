Тренды лета 2026 года, которые еще не носит каждая вторая: стилист назвала 5 вещей

Вы узнаете:
- какие тренды лета 2026 года будут самыми актуальными
- какие модные вещи на лето 2026 стоит добавить в гардероб
- как создать стильный летний образ с помощью трендовых деталей
Летний сезон 2026 года предлагает интересные альтернативы привычным трендам, которые уже успели надоесть многим модницам. Если оверсайз и слишком широкие силуэты постепенно сдают позиции, то на первый план выходят более женственные, изящные и продуманные решения. Главред расскажет о вещах, которые имеют все шансы стать главными фаворитами лета.
Юбки до колена и удлиненное мини
Стилистка и блогерша Ангелина считает, что одним из самых интересных трендов сезона стали юбки длиной до колена, вдохновленные эстетикой 90-х годов. Также актуальным остаётся удлинённое мини, которое заканчивается чуть выше колена. Такие модели выглядят свежо и позволяют создавать женственные образы без излишней откровенности.
"Экстремально роскошные тренды на лето, успейте, пока они не стали мейнстримом, я вас умоляю. Юбки по колено, можно сказать, в стиле 90-х. Удлиненное мини, чуть выше колена, тоже подойдет", — отметила Ангелина.
Джинсы flare
Модные тенденции постепенно смещаются от мешковатых силуэтов в сторону более структурированных форм. Именно поэтому джинсы flare и брюки такого кроя снова возвращаются в центр внимания.
"Джинсы flare, но в целом не только джинсы, а просто любые брюки, штаны этой формы. Тенденция уже склоняется к скинни, поэтому очень широкие джинсы постепенно теряют свои позиции и кажутся неактуальными", — пояснила эксперт.
Большие очки
Среди аксессуаров особую популярность приобретают большие круглые очки. Они придают образу характер и создают эффектный акцент даже в самом простом наряде.
"Огромные очки, такие круглые, большие, словно у мухи. Хорошие примеры модели есть у брендов Tom Ford, Celine и Chloé", — рассказала Ангелина.
Приталенные футболки и майки
Если последние несколько сезонов модный мир восхищался оверсайзом, то теперь всё большую популярность приобретают приталенные силуэты. Особенно это касается базовых маек, топов и футболок.
"Приталенные минималистичные майки, топы и футболки. Вы скажете, что это просто база, и я вам отвечу: да. Не оверсайз, не просто белая футболка оверсайз, нет. Именно приталенная, с таким коротким рукавом", — отметила эксперт.
Аквамарин — цвет лета 2026
Особое внимание в этом сезоне стоит обратить на голубой оттенок аквамарин. Он выглядит свежо, пока что редко встречается на улицах и способен сделать даже простой образ более дорогим и стильным.
"Он очень свежий, и его до сих пор очень редко можно увидеть на улицах. Именно поэтому сейчас он очень уникален. Причём я советую вам обратить внимание на этот цвет не только в одежде, но и в аксессуарах: сумке, пляжном платке или купальнике с платком", — подытожила стилистка.
Тренды лета 2036 — советы стилиста:
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Об источнике: angelinaplsh
Ангелина (angelinaplsh) — персональный стилист. Она — популярная инфлюенсерша в сфере моды с аудиторией более 53,5 тысяч подписчиков в Instagram, где активно делится модными советами, трендами и ведет собственный тематический Telegram-канал. Ангелина специализируется на персональном стайлинге, проведении индивидуальных консультаций, профессиональном разборе гардероба и формировании стильных капсульных коллекций для своих клиентов.
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