Какое платье выбрать на лето 2026: дизайнер назвал лучшие модели

Андре Тан назвал модели модных платьев, которые будут актуальны этим летом.

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Андре Тан назвал модные платья на лето / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал акценты в образе, которые заставят мужчин оборачиваться вам в след, рассказал, какое платье нужно обязательно купить на лето 2026.

Об этом он написал на своей странице в своем Instagram.

"Сегодня разбираем самые трендовые платья лета 2026, которые сделают образ стильным и легким. Отправляйте подружкам, чтобы вместе проверить, какая модель в топе", - говорит он.

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Платье с горлом

"Идеальное для того, кто готовится к лету и хочет подчеркнуть форму", - говорит дизайнер.

Андре Тан назвал самые трендовые модели платьев на лето 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Платье-майка

Расслабленный базовый вариант для городских и выпускных образов.

Андре Тан назвал самые трендовые модели платьев на лето 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Платье-поло

Еще один вариант для офиса с легким дресс-кодом.

Андре Тан назвал самые трендовые модели платьев на лето 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Платье в стиле Skims

Макси-платье облегающего силуэта, которое подчеркивает фигуру. Идеально под каблук или плоскую обувь.

Андре Тан назвал самые трендовые модели платьев на лето 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Платье-Сафари

Для офиса или тех, кто не любит открытые платья.

Андре Тан назвал самые трендовые модели платьев на лето 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Платье в бельевом стиле

Для тех, кто любит подчеркнуть силуэт.

Андре Тан назвал самые трендовые модели платьев на лето 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Платье-Рубашка

По словам дизайнера, платье-рубашка - универсальный вариант на лето. "Свободный или оверсайз крой и ткань, которая держит форму, создают ощущение дорогого, но в то же время, расслабленного образа", - добавляет он.

Андре Тан назвал самые трендовые модели платьев на лето 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

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О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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