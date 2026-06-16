Какое платье выбрать на лето 2026: дизайнер назвал лучшие модели

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал акценты в образе, которые заставят мужчин оборачиваться вам в след, рассказал, какое платье нужно обязательно купить на лето 2026.
Об этом он написал на своей странице в своем Instagram.
"Сегодня разбираем самые трендовые платья лета 2026, которые сделают образ стильным и легким. Отправляйте подружкам, чтобы вместе проверить, какая модель в топе", - говорит он.
Платье с горлом
"Идеальное для того, кто готовится к лету и хочет подчеркнуть форму", - говорит дизайнер.
Платье-майка
Расслабленный базовый вариант для городских и выпускных образов.
Платье-поло
Еще один вариант для офиса с легким дресс-кодом.
Платье в стиле Skims
Макси-платье облегающего силуэта, которое подчеркивает фигуру. Идеально под каблук или плоскую обувь.
Платье-Сафари
Для офиса или тех, кто не любит открытые платья.
Платье в бельевом стиле
Для тех, кто любит подчеркнуть силуэт.
Платье-Рубашка
По словам дизайнера, платье-рубашка - универсальный вариант на лето. "Свободный или оверсайз крой и ткань, которая держит форму, создают ощущение дорогого, но в то же время, расслабленного образа", - добавляет он.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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