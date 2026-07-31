Перец вырастет мясистым и сочным: чем подкормить кусты в августе

Правильная подкормка в августе поможет перцу сформировать крупные, сочные и здоровые плоды.

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Чем подкормить перец - лучшее удобрение для перца в августе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чем подкормить перец в августе

Что любит перец во время плодоношения

Как приготовить домашнее удобрение для перца

В начале августа перец завершает активный рост и переходит к созреванию плодов. Именно в этот период кусты нуждаются в особой поддержке, ведь жара и интенсивное плодоношение истощают растение.

Главред расскажет, чем подкормить перец, чтобы получить крепкие и сочные плоды.

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Чем подкормить перец

Калий

В июле перец активно цветет и формирует завязи, поэтому калий становится ключевым элементом, пишет ТСН. Он регулирует водный баланс, повышает устойчивость к жаре и засухе, а также напрямую влияет на количество и качество плодов. В то же время важно не переборщить, поскольку избыток калия может нарушить усвоение кальция и вызвать верхушечную гниль.

Кальций

Кальций укрепляет клеточные стенки, делает плоды плотными и устойчивыми к повреждениям, а также продлевает их лежкость после сбора. Именно во время активного плодоношения этот элемент помогает избежать проблем с качеством урожая.

Фосфор

Фосфор участвует во всех энергетических процессах растения, стимулирует развитие корневой системы и ускоряет созревание плодов. Благодаря ему перец быстрее формирует завязи и получает достаточно сил для завершения вегетации.

Магний

Магний отвечает за образование хлорофилла и процессы фотосинтеза. При его недостатке старые листья желтеют, а куст слабеет. В августе это особенно опасно, ведь растение тратит максимум энергии на плоды.

Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Домашнее удобрение на основе молочной сыворотки

Помимо минеральных подкормок, перцу можно дать мягкое и экологичное питание. Простой раствор из молочной сыворотки и дрожжей поддерживает развитие кустов и защищает их от болезнетворных микроорганизмов.

Для приготовления понадобится пол-литра сыворотки, столько же молока, 3 столовые ложки сухих дрожжей, 1 ложка сахара и 4 литра воды. Смешайте сыворотку с молоком, дрожжами и сахаром, оставьте на час, после чего добавьте воду. Раствором поливайте перец сразу после приготовления, расходуя примерно 150–200 мл на каждый куст.

Молочная сыворотка обогащает почву полезной микрофлорой, обладает слабыми фунгицидными свойствами и помогает отпугивать некоторых вредителей. Молоко обогащает растения калием, кальцием, фосфором и микроэлементами, а дрожжи - витаминами группы B и биологически активными веществами, стимулирующими рост. Благодаря такой подкормке кусты становятся крепче, лучше переносят жару и дают больше здоровых плодов.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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