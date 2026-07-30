Wi-Fi плохо работает в квартире из-за одного устройства на кухне — в чём причина

Учитель рассказал, почему сигнал роутера ослабевает и как решить эту проблему.

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Кухонный электроприбор, который есть у многих, часто ухудшает сигнал роутера / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему микроволновка может мешать работе Wi-Fi

Почему интернет пропадает во время подогрева еды

Что сделать, чтобы микроволновка не влияла на качество интернет-соединения

Многие люди замечали, что во время работы микроволновки интернет через Wi-Fi начинает работать медленнее или даже полностью пропадает. Это явление имеет вполне научное объяснение и связано с особенностями работы обоих устройств.

Главред узнал, что украинский учитель физики и информатики, образовательный блогер Руслан Цыганков в TikTok объяснил, почему микроволновая печь может создавать помехи для сигнала Wi-Fi.

видео дня

Почему микроволновка глушит Wi-Fi

По словам учителя, причина заключается в том, что и роутер, и микроволновая печь работают в гражданском диапазоне частот. Он отметил, что оба устройства используют частоту примерно 2,4 ГГц.

Почему из микроволновки может исходить излучение

Несмотря на то, что конструкция микроволновой печи специально создана для удержания излучения внутри, со временем ее эффективность может снижаться.

Износ отдельных элементов может привести к незначительной утечке излучения.

"Со временем уплотнитель на дверце изнашивается. Мощность микроволновки внутри составляет 700–3000 Вт. Мощность сигнала вашего Wi-Fi-роутера всего около 0,1 Вт, что в 10 тысяч раз меньше. Поэтому даже крошечной утечки волн из микроволновки вполне достаточно, чтобы полностью заглушить слабый сигнал от роутера", - добавил Цыганков.

Как усилить сигнал Wi-Fi, если мешает микроволновка

По словам учителя физики, существует несколько простых способов избавиться от этой проблемы. Первый из них - переход роутера на частоту 5 ГГц.

Когда нужно менять роутер / Инфографика: Главред

Как проверить, не неисправна ли микроволновка

Если интернет полностью пропадает каждый раз после включения печи, стоит обратить внимание на её техническое состояние.

"Также проверьте дверцу. Если Wi-Fi полностью пропадает во всей квартире, как только вы включаете подогрев, возможно, ваша микроволновка уже старая. И дверца прилегает неплотно. Будет неплохо показать её мастеру", - подытожил блогер.

Смотрите видео с объяснением учителя:

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О персоне: Руслан Цыганков Руслан Цыганков, более известный в интернете как Руслан Игоревич, - украинский учитель физики и информатики, образовательный блогер и популяризатор науки. Широкую популярность он приобрел благодаря видео в TikTok, Instagram и YouTube, где в доступной и юмористической форме объясняет физические явления, рассказывает о школьной жизни и демонстрирует научные эксперименты. Работает учителем в одном из киевских лицеев. По словам самого педагога, карьеру он начал как учитель информатики, а впоследствии стал преподавать физику. Популярность в соцсетях он завоевал благодаря нестандартному подходу к обучению: использует юмор, современные тренды, эксперименты и неформальное общение с учениками, чтобы заинтересовать их точными науками. Помимо преподавательской деятельности, Руслан Цыганков регулярно участвует в интервью, образовательных проектах и выступлениях в СМИ, где делится собственным видением современного образования, взаимодействия между учителем и учениками и роли социальных сетей в учебном процессе. Его подход основан на принципах открытости, взаимного уважения и развития критического мышления, что сделало его одним из самых известных украинских учителей-блогеров.

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