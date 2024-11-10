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Ломает голову весь Интернет: только 5 процентов людей могут разгадать одну загадку

Анна Косик
10 ноября 2024, 04:03
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Замысловатая задача смутила немало пользователей в Сети, но на самом деле она довольно простая.
Вор, свечи
Простой вопрос о свечах и ворах "загнал в тупик" многих людей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Исследования показывают, что головоломки положительно влияют на нервную систему, способствуя лучшей концентрации и вниманию. А когда человек разгадывает сложные задачи еще и происходит выброс эндорфинов, что положительно влияет на него.

The Mirror опубликовало загадку, которая на первый взгляд достаточно легкая, однако только 5% людей могут сразу ее разгадать. Главред исследовал, что для этого нужна внимательность и немного "ума Эйнштейна", чтобы не допустить ошибки.

Вот как звучит задание: "В церкви горит пять свечей. Ночью приходят трое воров и две воровки. Свечи несут только мужчины. Сколько свечей осталось?"

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Никаких подсказок к этой загадке не будет - попробуйте ее разгадать самостоятельно. Что важно - нет никакого ограничения во времени, поэтому можете перечитать загадку несколько раз.

Логическая задача
Не смотрите на время, главное дать правильный ответ / The Mirror, ba-bamail

Если вы уже нашли ответ, или же сдались - самое время пересмотреть правильный ответ. А он следующий - свечей осталось 8. В загадке не было сказано, что воры забрали свечи - только то, что они их несли. Итак, добавляем их свечи к тем, что уже были в церкви (5 + 3) и получаем 8.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Ранее Главред опубликовал загадку для настоящих детективов, где нужно всего лишь за 8 секунд найти кота.

Также ранее мы публиковали головоломку, которую не могут решить 95% людей. А всего лишь нужно сказать, какое число под авто.

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