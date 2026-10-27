Многолетники переживут даже сильные морозы: что нужно сделать после посадки

Чтобы многолетние цветы благополучно перезимовали, важно позаботиться об их корнях ещё осенью, пока почва не промерзла.

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Уход за многолетниками осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как часто поливать многолетники после осенней посадки

Почему избыток влаги может привести к загниванию корней

Когда мульчировать растения и как защитить их от морозов

Осень - идеальное время для посадки морозостойких многолетников. Прохладные температуры позволяют корням укорениться без стресса от жары, а влага осенней почвы помогает растениям быстрее адаптироваться.

Главред расскажет, как ухаживать за растениями после посадки, чтобы они вступили в зиму сильными и выносливыми.

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Как часто поливать многолетники после осенней посадки

Сразу после посадки многолетников следует хорошо полить почву, пишет Real Simple. Это поможет заполнить воздушные карманы и обеспечит корни достаточным количеством влаги. Поливать следует у основания растения, а не по листьям - так вода попадет именно туда, где она нужна больше всего.

Регулярный уход до замерзания земли

В течение осени растения продолжают формировать корневую систему, поэтому поливать их нужно еженедельно, пока почва не промерзнет. При этом важно не переусердствовать: проверяйте влажность, погрузив палец в землю на несколько сантиметров. Если почва сухая - пора поливать, если влажная - подождите.

Меньше воды, чем летом

Осенние посадки имеют преимущество: они не страдают от жары, поэтому нуждаются в меньшем количестве воды. Поливать стоит только по мере необходимости, лучше всего утром, чтобы солнце помогло почве подсохнуть в течение дня.

Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени / Инфографика: Главред

Избегайте переувлажнения

Чрезмерное количество воды может быть опаснее, чем её недостаток. Если почва плохо дренирована, корни рискуют загнить. Убедитесь, что вода не застаивается, и не поливайте растения "на всякий случай".

Когда мульчировать растения и как защитить их от морозов

Когда температура стабильно снижается, стоит защитить корни от перепадов. Слой мульчи из коры, листьев или соломы толщиной 5–7 см поможет удержать влагу и убережет растения от цикла замерзания и оттаивания. Это особенно важно для молодых саженцев, которые ещё не успели полностью укрепиться.

Полив без намокания листьев

Чтобы избежать грибковых болезней, поливайте растения так, чтобы вода попадала только на почву. Листья должны оставаться сухими, особенно в прохладные ночи. Используйте шланг или лейку с узким носиком, направляя воду прямо к корням.

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Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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