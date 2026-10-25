Кусты хризантем переживут даже холодную зиму: что нужно сделать осенью

Даже морозостойкие хризантемы могут пострадать зимой из-за неправильной подготовки к холодам.

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Подготовка хризантем к морозам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как подготовить хризантемы к зиме

Как правильно обрезать хризантемы

Чем укрыть хризантемы на зиму, чтобы защитить кусты от морозов и высыхания

Хризантемы - одни из самых популярных осенних цветов, но их обильное цветение в конце сезона истощает растение. Если оставить куст на произвол судьбы, корневая система может не выдержать морозов и оттепелей. Чтобы весной хризантемы начали расти без потерь, важно провести несколько базовых процедур, пишет Главред со ссылкой на The Spruce.

Что делать с хризантемами осенью

В конце лета и в начале осени хризантемы нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях. Важно полностью отказаться от азота: он стимулирует образование молодых побегов, которые неизбежно погибнут с первыми морозами. Перед наступлением устойчивых холодов кусты следует хорошо полить - не менее пяти литров воды на взрослое растение. Влажная почва промерзает медленнее, чем сухая, и лучше защищает спящие почки.

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Обрезка и окучивание

Обрезать хризантемы следует только после окончания цветения или с появлением первых заморозков. Стебли срезают на высоте 10–15 сантиметров от земли, оставляя пеньки, которые помогут удержать снег. Секатор обязательно дезинфицируют после каждого куста, чтобы не переносить болезни. После обрезки растения окучивают сухой землей или перегноем на высоту около 10 сантиметров, защищая корневую шейку от оголения.

Какие сорта оставлять в почве, а какие переносить в погреб

Не все хризантемы выдерживают зимовку в открытом цветнике. Крупноцветковые сорта, мультифлора, карликовые формы и нежные европейские гибриды лучше выкопать и пересадить в контейнеры. Их хранят в прохладном подвале или погребе при температуре +2…+6 °C. Зимой почву в горшках увлажняют лишь изредка, не допуская пересыхания. Морозостойкие мелкоцветковые сорта, известные как корейские хризантемы или "дубки", могут зимовать прямо в почве. После обрезки и окучивания их укрывают сухими листьями, соломой или хвойным лапником.

Чем укрыть хризантемы от морозов

В регионах с суровыми зимами поверх укрытия можно установить деревянные ящики, обтянутые агроволокном или спанбондом. Это защитит растения от резких перепадов температуры. Категорически нельзя использовать полиэтилен или рубероид: они препятствуют воздухообмену и создают парниковый эффект, из-за которого кусты высыхают и гниют.

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