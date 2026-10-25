Кроты исчезнут с участка без яда: садоводы раскрыли секретный трюк

Кротовые норы посреди газона и подземные ходы на огороде могут испортить вид ухоженного участка и повредить корни растений.

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Как избавиться от кротов на участке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как отпугнуть кротов без яда

Какие запахи не любят кроты

Какие существуют народные средства от кротов

Кроты - противоречивые соседи для садоводов. С одной стороны, они уничтожают вредителей и рыхлят землю, что положительно влияет на почву. С другой - их ходы повреждают корни растений, портят газон, а проложенные туннели могут использовать крысы и мыши. Осенью и зимой активность кротов не снижается: они роют новые ходы и оставляют на поверхности свежие кучки земли.

Главред расскажет, как прогнать животных без капканов и яда.

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Домашний раствор с касторовым маслом

Одним из самых популярных методов является специальная смесь на основе касторового масла, пишет Positive Bloom. Для её приготовления понадобятся 4 литра воды, 1 столовая ложка средства для мытья посуды и 2 столовые ложки масла. Компоненты нужно тщательно смешать и сразу использовать: полить раствором участки вокруг кротовин. Такая смесь воздействует на почву и обитающие в ней организмы, в частности на личинок, которыми питаются кроты. Когда кормовой базы становится меньше, территория теряет привлекательность для животных.

Какой запах не любят кроты

Кроты ориентируются под землей благодаря обонянию и осязанию, поэтому резкие запахи могут заставить их покинуть участок. Самый простой способ - использовать бутоны гвоздики. Их закапывают на глубину 5–7 см вдоль краев туннеля, на расстоянии около 30 см друг от друга. Так образуется ароматная линия, отпугивающая кротов.

Еще один вариант - чесночный настой. Для него нужно измельчить одну головку чеснока, залить литром воды и оставить на ночь. Утром настой процеживают, разбавляют в 4 литрах воды, добавляют несколько капель средства для мытья посуды и медленно выливают в кротовые ходы. Резкий запах чеснока действует как естественный отпугиватель.

Как защитить газон без химии

Чтобы газон оставался ухоженным, важно не только бороться с кротами, но и уменьшать количество личинок насекомых в почве. Именно они привлекают животных. Регулярный уход за газоном и профилактика появления вредителей помогут сделать территорию менее привлекательной для кротов.

Отдельные участки можно защитить механическими барьерами - например, закопать прочную сетку или другие ограждения, ограничивающие доступ животных. Это позволит сохранить нужные зоны без использования яда.

Простое разравнивание земляных холмиков дает лишь временный эффект: крот продолжает пользоваться уже проложенными туннелями, и вскоре рядом появляются новые холмики.

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